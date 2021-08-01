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Через месяц дети вернутся в школы. Что надо знать?

Автор Евгений Русаков 2
Через месяц дети вернутся в школы. Что надо знать?

Через месяц дети вернутся в школы. Однако как будет выглядеть их процесс обучения? Министерство просвещения Литвы опубликовало рекомендации школам, с которыми также следует ознакомиться ученикам и их родителям.

С сентября планируется возвращение всех учеников в школы для контактного обучения. При этом муниципалитеты и школы должны быть готовы проводить тестирование учеников, регулировать их потоки и обеспечивать соблюдение правил гигиены. Со своей стороны Министерство просвещения пообещало предоставить самоуправлениям необходимые тесты.

По словам министра образования Юргиты Шюгждиниене, соблюдение всех необходимых норм гигиены – это принципиально важный момент. Абсолютной нормой должны стать и регулярные проверки здоровья. Это поможет обеспечить безопасность и управлять эпидемиологической ситуацией.

Согласно предложению Министерства образования, удалённое обучение стоит вводить в нескольких случаях:

  • эпидемиологическая ситуация заметно ухудшится
  • в классе будет установлен очаг коронавируса
  • ученикам необходимо будет самоизолироваться

В случае самоизоляции одного класса, нескольких классов или всей школы, если очаг охватит всю школу, все ученики этой школы какое-то время должны будут учиться удалённым образом. Между тем дошкольное и начальное образование, а также обучение абитуриентов остаётся контактным даже при очень сложной эпидемиологической ситуации. Также непривитые и непереболевшие коронавирусом работники общеобразовательных учреждений должны сдавать тест каждые 7-10 дней.

В настоящий момент Министерство образования и Министерство здравоохранения обсуждают различные возможные сценарии обучения. Все они безусловно будут зависеть от эпидемиологической ситуации в стране. Однако во всех этих сценариях будут придерживаться одного принципа: контактное обучение будет осуществляться до тех пор, пока будут позволять условия.

Помимо всего прочего в рекомендациях указано, когда следует применять гибридный тип обучения – учебный процесс, при котором часть учеников, используя специальные приспособления, учится дома, а другая часть – в школе.

Министерство просвещение рекомендует этот тип обучения в нескольких случаях:

  • ученик проходит курс лечения на дому, и медицинская комиссия назначила домашнее обучение
  • ребёнок, являющийся высококвалифицированным спортсменом, проходит подготовку
  • ученик готовится к международной предметной олимпиаде
  • ребёнок принимает участие в международной программе по обмену
  • ученик находится на изоляции из-за пандемии

Министерство образования рекомендует не использовать гибридный тип обучения, если части детей в классе приходится учиться на дому, а другой части – в школе, тем более, если для этого нет технических условий, которые могут обеспечить качественный процесс обучения и тем и другим. В таком случае лучше объединить несколько классов вместе, и одних детей учить удалённым, а других – контактным образом.

С нового учебного года появится возможность на время перераспределять классы и формировать временные группы для изучения отдельных предметов из учащихся параллельных классов или путём объединения учащихся не более чем из двух смежных классов.

Помимо всего прочего Министерство образования напомнило и об обязанностях учеников и их родителей. В частности, ученики обязаны посещать общеобразовательное учреждение, а родители – обеспечить подготовку детей и создать условия для посещения школы. Родители не могут не пускать детей в школу или требовать исключительно удалённого обучения. Если обучение в общеобразовательном учреждении проходит контактным образом и нет никаких объективных причин, по которым ребёнок не может посещать школу, – он должен учиться в общеобразовательном учреждении.

Министерство образования просит внимательно следить за посещаемостью и предотвращать возможное злоупотребление удалённым обучением без веских причин.

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