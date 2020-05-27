Listen to «Через пять лет в стране будет действовать связь пятого поколения» on Spreaker.

Правительство приступает к рассмотрению плана по развитию в стране связи пятого поколения.

В нем, в частности, предусмотрено, что внедрение данных технологий начнется в стране уже в следующем году. Спустя год связь 5G уже должна действовать по меньшей мере в одном из крупных городов.

А через 5 лет связь пятого поколения уже должна будет полностью действовать во всех городах, на автомагистралях, железнодорожных линиях, в морских и воздушных портах.