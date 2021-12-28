Черный Водяной Тигр: как, где и в чем встречать Новый год?

Шутки шутками, но люди, которые серьезно относятся ко встрече Нового года, собираются праздновать его по всем правилам. Символ 2022 года, согласно китайскому календарю, – Черный (голубой, синий) Водяной Тигр. Поэтому, говорят знающие люди, чтобы не разозлить Тигра в наступающем году, надо сразу принять его правила.

А значит могут пригодиться советы и рекомендации, как угодить большой кошке – и оказаться в ее фаворитах.

В чем встречать Новый год? Главное – естественность и изящество

Тигр – особа королевская. Повелитель джунглей, как-никак. При этом водная стихия (Тигр-то водяной), как считают астрологи, смягчает нрав хищника. Поэтому в магазине смело проходим мимо полок с нарядами кричащих неоновых и пестрых цветов, в стиле а-ля леди Гага, и отдаем предпочтение натуральным материалам. Желательно – в черной, зеленой, синей или голубой гамме. Серебристые и золотые платья и рубашки тоже должны понравиться хищному повелителю года. Да, и никаких леопардовых и тигровых принтов. Хозяин года не любит конкурентов.

Новогодний стол. Мясное меню и стильная сервировка

Как любой уважающий себя хищник, Тигр любит мясо. Он, конечно, предпочтет его в сыром виде, но нам все же лучше мясо термически обработать. Тут можно пофантазировать: тушите, варите, запекайте – как душе будет угодно. Мясная нарезка также приветствуется. Вегетерианцы, не расстраивайтесь, в меню любимых блюд кошачьего представителя года есть и овощи. Ну и фрукты, конечно, тоже должны занять почетное место на столе. Скажем, хурма, апельсины и мандарины.

Не забываем красиво и по-королевски украсить стол. Только не перестарайтесь: никакой помпезности и вычурности. Бело-золотые тона подойдут отлично, хотя это и не обязательно. Можно применить и другие сдержанные класические цвета – от зеленого и серого до оттенков кирпичного. Соответственно, лучше не использовать пластиковых изделий: где вы видели на королевском столе одноразовую посуду? А самым смелым можно посоветовать отказаться от светильников и зажечь свечи в красивых канделябрах.

Где встречать Новый год?

Астрологи рекомендуют встречать Новый год в кругу семьи или близких друзей. Ведь киса любит домашний уют и избегает шумных тусовок, мест скопления народа. Дома добавьте побольше атрибутов уюта – подушки, пледы, покрывала. Тигр, как и обычные домашние кошки, любит теплые и мягкие лежанки. С наступающим!

Подготовила Ирина Румессен