Четверг, 17 июня, объявлен днём всеобщей вакцинации

Четверг, 17 июня, объявлен в Литве днём всеобщей вакцинации. В этот день все желающие смогут привиться без предварительной регистрации. По этому случаю столичный центр вакцинации Litexpo будет работать с 08:00 до 20:00. У желающих привиться будет возможность выбрать любую из имеющихся вакцин. С собой достаточно иметь документ, подтверждающий личность. Необходимо отметить, что в этот день будет стоять жаркая погода, поэтому желающим привиться стоит позаботиться о воде и защите от солнца.

ЕС преодолел отметку в 300 млн доз вакцины

Кампания вакцинации в ЕС преодолела отметку в 300 млн доз вакцины. По словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, с каждым днём ЕС приближается к цели доставить достаточно доз для вакцинации 70% взрослых в ЕС в следующем месяце.

Коронавирус уже никуда не денется из нашей жизни

По мнению целого ряда экспертов, коронавирус не исчезнет, даже если большинство населения планеты будет вакцинировано. В этой связи важно осуществлять постоянный мониторинг патогена, чтобы иметь возможность адаптировать вакцины и выявлять волны распространения инфекции на ранней стадии. По словам главы Женевского центра изучения новых вирусных заболеваний Изабеллы Экерле, это глобальная проблема. Поэтому необходима соответствующая международная структура.

Майорка возвращается к жизни

Испанская Майорка понемногу возвращается к нормальной жизни. Уже с субботы, 19 июня, рестораны и ночные клубы на этом испанском острове и других Балеарах – Ибице, Менорке и Форментере – будут работать не до полуночи, а до 02:00. Кроме того, с субботы будут смягчены и другие ограничения: за стоящие на улице столики ресторанов, баров и кафе разрешается садиться группам до 12 человек. При этом посетители этих заведений снова смогут обслуживаться за барными стойками.