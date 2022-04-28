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Чип и Дейл возвращаются в профессию после долгих лет разлуки

Автор Эвелина Никанорова

Новый трейлер фильма «Чип и Дейл спешат на помощь» (Chip ‘n Dale: Rescue Rangers) обнародовал стриминговый сервис Disney+. Фильм снят в совмещении живых актеров с 2D и 3D-графикой, а действие его происходит в наши дни, спустя 30 лет после успеха сериала «Чип и Дейл спешат на помощь».

Чип работает страховым агентом, а Дейл – эксплуатирует свою былую славу, раздавая интервью и автографы на конвентах. Но когда братья узнают об исчезновении одного из участников их команды (и еще нескольких мультяшек), они решают взяться за старое и заняться поисками. Но для этого им придется преодолеть возникшие за годы разлуки различия (Чип, например, остался двухмерным, тогда как Дейл стал трехмерным), а также сразиться со множеством злодеев.

Источник: InterMedia

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