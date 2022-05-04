Экология

Чипирование домашних животных. Накажут ли хозяев за отсутствие чипа?

Автор R•RADIO

В начале мая завершился период, отведенный для обязательного чипирования домашних животных. Министерство сельского хозяйства сообщило, что количество регистрируемых питомцев выросло в разы.

Чипирование домашних животных. Накажут ли хозяев за отсутствие чипа?

На данный момент люди прочипировали и зарегистрировали без малого 300 тысяч домашних животных. Из них: 94 тысячи кошек, почти 200 тысяч собак и более 400 хорьков.

По данным министерства, в реестр включено лишь каждое четвертое домашнее животное.

Те, кто не успел прочипировать и зарегистрировать свое домашнее животное до мая, должны сделать это как можно быстрее. За отсутствие чипа в дальнейшем грозят штрафы в размере от 30 до 550 евро.

При этом первое время за незарегистрированных домашних питомцев их хозяевам штрафы назначать не будут. 

По подсчетам, в целом в стране может быть около 550 тысяч собак и примерно 600 тысяч кошек.

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