«Чёрная Пятница». Шесть фактов, которых вы не знали.

Уже завтра в магазинах начнётся «Чёрная Пятница» – самый большой праздник для тех, кто любит шоппинг. Мы подготовили для вас несколько фактов об этом дне, которых вы, возможно, не знали.
- В странах, где «Чёрная Пятница» особенно популярна, люди в среднем проводят в очередях по 2,5 часа.
- После «Чёрной Пятницы» и выходных наступает т.н. «Киберпонедельник». В этот день свои скидки предлагает большинство IT-компаний.
- В США многие шопоголики занимают очереди к магазинам с полуночи. Помимо этого были зафиксированы случаи, когда покупатели пытались заночевать в туалете торгового центра, чтобы на момент открытия дверей быть первыми у заветного товара.
- Согласно статистике, почти 50% товарооборота в «Чёрную Пятницу» составляет электроника, бытовая техника и гаджеты. Остальные 50% приходятся на ювелирные украшения, одежду и парфюмерию. Также в этот день особой популярностью пользуются пижамы.
- Часто в этот день в магазинах можно столкнуться со вспышками агрессии и стычками среди покупателей. Например, в последние 10 лет более 100 покупателей были госпитализированы с травмами различной степени тяжести, полученными именно в день «Чёрной Пятницы».
- В последнее время некоторые популярные магазины начали бойкотировать «Чёрную Пятницу». Компании рекомендуют своим сотрудникам провести день с семьёй и друзьями или попросту поработать.