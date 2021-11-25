Развлечения

«Чёрная Пятница». Шесть фактов, которых вы не знали.

Автор Евгений Русаков
«Чёрная Пятница». Шесть фактов, которых вы не знали.
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Уже завтра в магазинах начнётся «Чёрная Пятница» – самый большой праздник для тех, кто любит шоппинг. Мы подготовили для вас несколько фактов об этом дне, которых вы, возможно, не знали.

  1. В странах, где «Чёрная Пятница» особенно популярна, люди в среднем проводят в очередях по 2,5 часа.

    «Чёрная Пятница». Шесть фактов, которых вы не знали.

    – Кто последний в очереди? – Пройдите дальше на 1,5 км, там спросите.

  2. После «Чёрной Пятницы» и выходных наступает т.н. «Киберпонедельник». В этот день свои скидки предлагает большинство IT-компаний.

    «Чёрная Пятница». Шесть фактов, которых вы не знали.

    Чего только не придумают эти маркетологи!

  3. В США многие шопоголики занимают очереди к магазинам с полуночи. Помимо этого были зафиксированы случаи, когда покупатели пытались заночевать в туалете торгового центра, чтобы на момент открытия дверей быть первыми у заветного товара.

    «Чёрная Пятница». Шесть фактов, которых вы не знали.

    – Откуда динамит-то взяли? – Давно здесь сидим…

  4. Согласно статистике, почти 50% товарооборота в «Чёрную Пятницу» составляет электроника, бытовая техника и гаджеты. Остальные 50% приходятся на ювелирные украшения, одежду и парфюмерию. Также в этот день особой популярностью пользуются пижамы.

    «Чёрная Пятница». Шесть фактов, которых вы не знали.

    Продавец сказал, что это универсальная пижама…

  5. Часто в этот день в магазинах можно столкнуться со вспышками агрессии и стычками среди покупателей. Например, в последние 10 лет более 100 покупателей были госпитализированы с травмами различной степени тяжести, полученными именно в день «Чёрной Пятницы».

    «Чёрная Пятница». Шесть фактов, которых вы не знали.

    – Пустите меня! Я здесь всё куплю!

  6. В последнее время некоторые популярные магазины начали бойкотировать «Чёрную Пятницу». Компании рекомендуют своим сотрудникам провести день с семьёй и друзьями или попросту поработать.

    «Чёрная Пятница». Шесть фактов, которых вы не знали.

    – А на распродажу кто убежал? – Мама.

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