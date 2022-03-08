Член горсовета Висагинаса: «Пока для людей стресс. Но мы их встретили с теплом и с любовью»

Сегодня в эфире R RADIO LT ведущий Эрнест Алесин пообщался с членом горсовета города Висагинаса Евгением Шуклиным.

Есть ли уже в Висагинасе беженцы из Украины, и какую помощь им оказывают горожане? Какая атмосфера складывается в самом городе, и нету ли напряжения между русскоязычными и нерусскоязычными жителями на фоне происходящих событий? Готов ли Висагинас дать прибывающим украинским детям возможность учиться и посещать кружки? Ответы на все эти вопросы слушайте в интервью.

«Пока, конечно, для людей стресс. Но мы их встретили с теплом и с любовью. Поэтому я думаю, что им будет уютно у нас», – сказал Евгений Шуклин.

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