Чрезвычайное положение, оплата парковки и подготовка к Рождеству

Вступил в силу режим чрезвычайного положения на границе с Беларусью. Оплату парковки в столице теперь можно делать с помощью нового мобильного приложения. А в Каунасе началась подготовка к Рождеству. Об этих и других новостях читайте ниже.
На границе с Республикой Беларусь на месяц введён режим чрезвычайного положения. Он действует на приграничном отрезке и на расстоянии 5 км вглубь территории нашей страны. Попасть на данные территории можно будет лишь после предоставления соответствующего разрешения. Естественно, это не касается тех, кто проживает в приграничных территориях либо владеет там недвижимостью.
SODRA: надбавку к пенсии одиноким сеньорам выплатят в конце ноября. Её получат те, кому она, согласно нормам закона, была положена в период за июль-октябрь.
В Вильнюсе появилось ещё одно мобильное приложение для оплаты парковки. С помощью мобильного приложения ParkMan, как и m.Parking и uniPark, можно будет сделать оплату парковки во всех платных зонах Вильнюса.
С 11 ноября меняется расписание движения некоторых троллейбусных и автобусных маршрутов столицы. После оценки пассажиропотока было принято решение скорректировать некоторые маршруты, сделать рейсы более частыми.
Столичная компания Grinda приступила к установке ярко-жёлтых контейнеров со смесью песка и соли, предназначенной для посыпания скользких улиц. Позже вся информация о контейнерах появится на интерактивной карте. О пополнении ёмкости, когда это станет необходимо, можно будет звонить по короткому номеру 1355.
Новость, важная для производителей и импортёров. С 1 января 2022 года вступят в силу разные ставки налога на загрязнение для перерабатываемой и неперерабатываемой упаковки. Для перерабатываемой будет применяться меньший тариф.
Ратушную площадь в Каунасе начали украшать к Рождеству. Появились первые рождественские акценты.
Галерея современного искусства под открытым небом в Вильнюсе пополнилась пятью новыми работами. 18 ноября состоится OPEN GALLERY NIGH’21, во время которого будут представлены эти работы и новые аудиотуры. Анонсируется также много других интересных мероприятий.
Первого июля 2022 года в Вильнюс приедет с концертом звезда норвежской музыки AURORA. Это будет единственное выступление артистки в странах Балтии. Оно пройдёт под открытым небом на сцене бывшей Лукишкской тюрьмы.
В реках Литвы идёт нерест лосося, поэтому экологи призывают не плавать на байдарках по участкам рек с низким уровнем воды. Дело в том, что на мелководных участках рек с быстрым течением откладывают икру кумжа, лосось и морская форель.
Сегодня на автовокзалах Вильнюса, Каунаса и Клайпеды зажгли почти 300 рождественских звёзд.
В субботу, 13 ноября, в Русдрамтеатре Литвы состоится премьера спектакля «Филумена Мартурано» в постановке режиссера А. Латенаса. В кино по той же пьесе был снят фильм «Брак по-итальянски» с Софи Лорен и Марчелло Мастроянни.
Домантас Сабонис стал четвертым литовским баскетболистом в НБА, которому удалось набрать более 5000 очков.
Вступил в силу запрет ездить на автомобилях с летними покрышками. За нарушение грозит отмена техосмотра.
На борьбу за «Оскар» Литва посылает две картины – документальный фильм Šuolis и художественный Izaokas.