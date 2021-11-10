Чрезвычайное положение, оплата парковки и подготовка к Рождеству

На границе с Республикой Беларусь на месяц введён режим чрезвычайного положения. Он действует на приграничном отрезке и на расстоянии 5 км вглубь территории нашей страны. Попасть на данные территории можно будет лишь после предоставления соответствующего разрешения. Естественно, это не касается тех, кто проживает в приграничных территориях либо владеет там недвижимостью.