Отдых в Литве Полезное радио

Что столица подарит влюбленным ко Дню святого Валентина?

Автор Анжелика Орлёнок
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В понедельник многие влюбленные будет отмечать День святого Валентина. К этому празднику Вильнюс приготовил множество сюрпризов. Все предложения можно найти на страницах агентства Go Vilnius.

Там отмечается, что хотя любовь и вечное чувство, в некоторые дни хочется уделить ей особое внимание. Что же за предложения делает столица влюбленным?

Любителям провести время в новой необычной обстановке предлагают свои услуги лучшие отели Вильнюса

Специальные цены на отдых в отеле и специальные меню, дегустации изысканных блюд и другие сюрпризы будут действовать всего несколько дней.

Что столица подарит влюбленным ко Дню святого Валентина?

Еда может стать символом любви, когда заканчиваются слова

Так считают в столичных ресторанах и предлагают эксклюзивные меню. А также все то, что сделает ужин неповторимым: огни свечей, приятное обслуживание, романтический (или современный) интерьер, музыка. Сладости и морепродукты, необычные предложения и воплощенные фантазии шеф-поваров. Говорят, этим можно удивить даже тех, кто уже видел и пробовал все.

Что столица подарит влюбленным ко Дню святого Валентина?

Для тех, кто захочет провести время вдвоем в привычной обстановке, тоже есть специальные предложения

Например, набор для романтического киновечера. В набор (Specialus Kino Deli‘katesų Valentynkės rinkinys) входит код для просмотра специально подобранных романтических фильмов на площадке домашнего кинотеатра Kino Deli. А к нему – набор попкорна со специально подобранными вкусами. А еще это может быть игра по ориентированию «Королевская история любви в Вильнюсе». Она посвящена удивительной истории любви литовских Ромео и Джульетты – Жигимантаса Аугустаса и Барборы Радвилайте. Игра рассчитана на двоих, поэтому разгадать все ее загадки смогут только влюбленные пары. А кафе Mažoji Ragainė подготовило ко Дню св. Валентина вкусные угощения с сытной едой и изысканными сладостями.

Что столица подарит влюбленным ко Дню святого Валентина?

Ну и, наконец, еще одно предложение – это романтические прогулки по Вильнюсу

Несколько лет назад Вильнюс стал частью маршрута Романтической Европы Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это значит, что любовные истории в столице – буквально на каждом шагу. Надо только знать, где их искать. Специальный маршрут для романтических прогулок по Вильнюсу поможет это сделать.

Что столица подарит влюбленным ко Дню святого Валентина?

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