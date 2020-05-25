Listen to «Что делать, чтобы не сгорел отпуск» on Spreaker.

Государственная инспекция по труду в период карантина получает в три-четыре раза больше запросов, связанных с трудовыми отношениями. Отвечая на вопрос жителей о том, как коронавирусный кризис повлияет на отпуск, эксперты подчеркивают, что даже после того, как работник некоторое время находился на простое, он имеет право на ежегодный отпуск.

Следует также помнить, что 1 июля заканчивается срок, отпущенный на то, чтобы работник израсходовал отпуск, накопившийся за последние три года. Если не использовать его в положенный период, накопленные дни отпуска сгорят.