Морозы сменяются потеплением. Затем снова наступают холода. Тротуары подмерзают и тают, по ним становится очень скользко ходить. Что делать, чтобы обувь не скользила на обледенелой дороге?

Самый простой вариант – сразу купить обувь с подошвой, подходящей для зимы

Специализированные издания рассказывают, как правильно выбрать такую обувь. Подошва зимней обуви должна быть с рельефом. Чем этот рельеф глубже и грубее, тем меньше такая обувь будет скользить по льду. Хорошо, если рисунок протектора представляет собой не продольные линии, а глубокий узор. Поверхность «правильной» зимней обуви может еще быть шероховатой, пористой, с ямками. Или, наоборот, с крупинками. А вот гладкая подошва скользит по льду. Подходящий материал – скорее не кожа и не резина, которая при замерзании перестанет быть эластичной, а каучук, полиуретан или термоэластопласт. А для того чтобы проверить качество подошвы, достаточно взять обувь в руки и согнуть ее. Качественная подошва – гибкая и эластичная, она сгибается без усилий.

Второй вариант – использовать специальные противоскользящие накладки

Их называют еще ледоходами, креплениями для обуви и т.д. Названия могут быть разными, но суть таких приспособлений одинакова. Это съемная резиновая накладка с шипами. «Ледоходы» надеваются поверх обычной зимней обуви и не дают ей скользить по льду. Такие насадки считаются одним из самых надежных способов избежать скольжения по льду. Недостатки лишь в том, что не всякие накладки подойдут для женской обуви с каблуками. Кроме того, шипы могут царапать пол в квартире и цокать по твердой поверхности. Так что придется их надевать только для прогулок по скользким улицам. Такие накладки в Литве можно купить и за 6, и за 10, и за 20 евро. Есть и более дорогие модели, которые представляют собой металлические цепи с шипами и стоят около 40 евро.

Третий вариант – обратиться в обувную мастерскую

Если у вашей обуви скользкая подошва, опытный мастер подберет и наклеит такую накладку, которая будет обеспечивать хорошее сцепление с обледенелой поверхностью. Остается найти хорошего мастера.

Четвертый способ – взяться за дело самостоятельно

Народные умельцы рассказывают, что можно приклеить на подошву полоски войлока, крупную наждачную бумагу или даже пластырь на тканевой основе. Правда, любая из таких наклеек будет видна на обуви. Да и отклеиться она может в любой неподходящий момент. Есть и еще один интересный способ – нанести на подошву узор при помощи клея. Подойдет супер-клей или даже обычный ПВА. А пока он будет застывать, надо посыпать его песком, чтобы повысить антискользящий эффект.

Ну и, наконец, в «скользкую» погоду можно попросту не выходить из дома

Если же приходится выбираться на улицу, лучше ходить по краешкам дорожек – там, где остался спрессованный снег. А еще – на улицах многих городов устанавливают специальные ящики с песком для посыпания скользких дорожек. В Вильнюсе это желтые контейнеры со смесью песка и соли, которые обслуживает компания Grinda. Если выяснится, что контейнер опустел, – можно позвонить по телефону 1355 и сообщить индивидуальный номер, который указан на крышке контейнера.