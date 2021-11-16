Что делать, чтобы похудеть к Новому году? Шесть безопасных советов

Вы не успели похудеть к отпуску, и теперь – самое время взять реванш. Похудеть к Новому году. Что надо делать прямо сейчас, а чего делать не стоит?

Чего не делать? Определимся сразу: никакого вреда здоровью

А значит, какие-то специальные диеты – гречневая, кефирная, овощная, низкоуглеводная и прочие – отменяются. Если есть желание проработать какую-то индивидуальную диету, это можно делать только после обсуждения со своим врачом, эндокринологом или диетологом.

Голодать тоже не стоит

Потому что разгрузочный день раз в неделю – это одно, а продолжительное голодание – совсем другое. Любые варианты голодания, если они нужны по каким-то причинам, тоже проводятся под контролем медиков.

Не спешите покупать платье на 2 размера меньше

Поставить себе нереальную цель – и мучиться из-за того, что она недостижима – тоже не вариант. Это только добавит стресса. А стресс многие из нас склонны заедать. Так что в итоге может понадобиться платье на 2 размера больше.

Что же делать? Безопасные методы, которые подходят всем

Известная актриса Ф. Раневская когда-то сказала примерно так: «есть можно что угодно и когда угодно, но только голой и стоя перед зеркалом». Согласитесь, этот метод помог бы вовремя останавливаться во время принятия пищи.

«Чтобы мы видели, сколько мы переедаем, наш живот расположен на той же стороне, что и глаза», – эта цитата тоже принадлежит Ф. Раневской.

Безопасный совет номер 1. Ограничьте количество еды

Если постепенно приучить себя съедать хотя бы на одну ложку еды меньше, это уже станет шагом к похудению. А там, глядишь, – и к здоровой жизни.

Безопасный совет номер 2. Считайте калории

Если не доводить этот шаг до фанатизма, а просто задумываться перед тем, как что-то съесть, это тоже может дать неплохой результат.

Безопасный совет номер 3. Пейте достаточно воды

Лучше не говорить о точных цифрах в стаканах или литрах. Каждый организм индивидуален, и избыток воды может вызвать отёки. Так что ориентируйтесь на свои ощущения. Но если приучить себя выпивать стакан чистой воды утром, а потом, например, незадолго до каждого приёма пищи, – уже получится несколько стаканов в день. А вообще нормой разные диетологи называют объем воды от 25 до 40 мл на килограмм веса.

Безопасный совет номер 4. Откажитесь от того, что однозначно считается вредным

Или хотя бы начните ограничивать:

соль

сахар, печенюшки, конфеты, сладкие йогурты и т.д.

чипсы и прочие снеки

консервированные продукты

колбасу

копчёные продукты

полуфабрикаты – пельмени, пиццу, всевозможные куриные наггетсы и рыбные палочки.

Безопасный совет номер 5. Двигайтесь больше

Если работа сидячая, найдите приложение для телефона, которое будет напоминать о том, что пора сделать разминку. Приучите себя делать небольшую зарядку по утрам. В конце концов, даже пять минут разминки – гораздо больше, чем ничего.

И наконец, безопасный совет номер 6. Не ставьте себе каких-то задач для похудения

Лучше просто постарайтесь придерживаться здорового образа жизни. Тогда и в Новый год, и на летнем отдыхе вы всегда будете в отличной форме.