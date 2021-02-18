Что делать, если не работает приложение m.Ticket

С тех пор, как в Литве введён карантин, пассажиры столичного общественного транспорта могут оплатить проезд при помощи мобильных приложений m.Ticket и Trafi или при помощи «Карточки вильнюсца». Однако как быть, если приложения не работают, а карточки нет?

По словам представителей компании «Susisiekimo paslaugos», в таких случаях они оперативно информируют об этом как пассажиров, так и контроллёров. В свою очередь, контроллёры, зная о ситуации, реагируют соответствующим образом, и пассажирам не приходится прерывать поездку. Бывают и единичные случаи, когда проблемы связаны с мобильным телефоном пассажира. Любая такая ситуация рассматривается индивидуально.

Также специалисты рекомендуют скачать оба приложения. В таком случае, удастся избежать ненужных проблем.

В 2022 году столичным жителям будет представлена новая и более удобная система эл. билетов. Более подробно об этом можно узнать здесь.

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