Что делать, если придет вторая волна заболевания коронавирусом

На заседании правительства премьер-министр Саулюс Сквернялис обмолвился о возможном возобновлении некоторых обязательных рекомендаций. К ним относится обязательное ношение масок на общественном транспорте.

Помимо этого, перед министрами здравоохранения и транспорта была поставлена задача — подготовить пакет мер, которые необходимо будет принять в случае роста числа случаев заболевания коронавирусом. Об этом заявил премьер Саулюс Сквернялис. По словам премьера, речь не идет о повторном закрытии каких-либо отраслей деятельности.