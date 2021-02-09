Что делать, если вы купили некачественный продукт

В прошлом году Государственная продовольственная и ветеринарная служба зарегистрировала и изучила почти 2000 жалоб потребителей на безопасность и качество пищевых продуктов. Четверть (26%) из них были подтверждены.

Чаще всего потребители жаловались на неприятный запах продуктов, изменение их консистенции или вкуса, на наличие вредителей или истекший срок хранения, а также на неправильную маркировку продуктов и неправильные условия хранения.

Государственная продовольственная и ветеринарная служба напоминает, что, купив некачественный продукт или блюдо, покупатель должен сначала обратиться в торговую точку и потребовать, чтобы ему заменили товар или вернули деньги. Если это требование не выполняется, о нарушении следует сообщить инспекторам службы, заполнив онлайн-форму. Можно также обратиться по адресу skundai@vmvt.lt или по бесплатному телефону 8 800 404 03.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.