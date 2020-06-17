Listen to «Что делать, если вы получили солнечный ожог» on Spreaker.

Учебный год практически завершился, времени свободного и у детей, и у родителей становится больше. А еще — к нам снова вернулись жаркие дни. Это значит, что если грозовые тучи не затянут небо, многие отправятся загорать… и, как обычно, будут потом мучиться солнечными ожогами. Конечно же, все знают, как этого избежать. Нельзя долго находиться под солнцем – особенно в самые жаркие часы, с 11 до 15. Время загорания надо увеличивать постепенно, а в остальные часы прятаться в тени или в помещении. Кроме того, в жаркую погоду обязательно следует носить головной убор и одежду с длинными рукавами. Однако, скорее всего, всю эту информацию мы просто проигнорируем. А значит, поговорим о том, что же следует делать, получив солнечный ожог.

Прежде всего надо спрятаться от солнца, а также принять прохладный душ или ванну. Это поможет немного успокоить боль. Кроме того, кожа впитает некоторое количество воды, что очень важно в связи с ее дегидратацией. Мыло или скраб для тела использовать не надо – это может вызвать раздражение кожи и еще больше высушить ее. Затем надо нанести на кожу гель алоэ вера, а если его нет под руками, — то любой аэрозоль для восстановления кожи, крем от ожогов или даже детский крем. Это поможет коже быстрее зажить. Для устранения дискомфорта и лихорадки медики рекомендуют принимать жаропонижающие препараты. А еще — надо пить много воды, травяных настоев или не содержащих кофеина напитков. Это поможет поддерживать на должном уровне увлажненность кожи.

И напоследок – несколько цифр. От одного ожога последствий не останется, но статистика показывает, что пять и более ожогов в возрасте 15−20 лет повышают риск развития меланомы на 80%, а в более старшем возрасте — на 30−50%.