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Что делать, если вы закрыли машину и оставили ключи внутри?

Автор Евгений Русаков
Что делать, если вы закрыли машину и оставили ключи внутри?
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Машина заведена и закрыта, ключи внутри. Такая ситуация случалась практически у каждого водителя. Что делать в таком случае? Делимся ценными советами.

  1. Запасные ключи. Хорошо, если они у вас есть, и можно просто попросить кого-нибудь съездить за ними. Если же нет – сделайте, не дожидайтесь экстренной ситуации.
  2. Багажник. Проверьте, не закрыта ли дверца багажника. Если багажник открыт, то через него можно залезть в салон автомобиля и открыть его изнутри.
  3. Опустите стекло снаружи. У машин со стеклоподъёмниками без электропривода этот механизм со временем ослабевает. Стекло в таком автомобиле можно попробовать опустить, нажав на него ладонями и потянув вниз. Можно также попробовать зацепиться за поверхность широким скотчем и таким образом попытаться опустить стекло. Ну а приоткрыв окно, можно дотянуться до ручки и открыть дверь.
  4. Воспользуйтесь проволокой или линейкой. Если в вашем автомобиле электрические стеклоподъёмники, и в одном из окон есть хотя бы небольшая щель, то можно просунуть через неё проволоку или линейку, чтобы таким образом открыть окно или разблокировать дверь. Можно также отжать верхний угол двери, вбить металлический или деревянный клин и воспользоваться проёмом, чтобы сделать то же самое.
  5. Вызов специалиста. Если запасного ключа нет, багажник закрыт, а вы боитесь предпринимать самостоятельные действия, чтобы ненароком что-нибудь не сломать, то тогда, конечно, вызывайте специалиста. Он обойдётся вам минимум в 40 евро. Необходимо учесть, что конечная цена услуги будет зависеть от марки вашего автомобиля, года выпуска, конкретной ситуации и др. факторов.
  6. Разбейте стекло. Это экстренная мера, которую следует применять в самом крайнем случае. Это быстрое и эффективное решение, но после безусловно потребуется ремонт автомобиля. К слову, если уж произошла такая ситуация, то эксперты советуют разбивать правое переднее стекло. Причина проста: у большинства автомобилей это окно попросту дешевле.

И ещё один важный момент. Если на улице сильный мороз или жара (что в настоящий момент не так актуально), а в машине маленькие дети или животные, не теряйте времени – вызывайте экстренную службу.

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