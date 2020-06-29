Listen to «Что делать, если загорелся автомобиль» on Spreaker.

Оказывается, по данным статистики, в нашей стране ежедневно сгорает 3-4 автомобиля. В год это 1200 — 1600 машин. Почему это происходит, и что делать, чтобы не пополнить эту страшную статистику? С таким вопросом мы обратились к начальнику учебного отдела Школы пожарных спасателей Гинтарасу Паулаускасу. Здравствуйте!

— Добрый день, уважаемые радиослушатели. Основная причина, почему горят автомобили, — в принципе, их две. Или неисправна электрическая часть, или неисправна топливная часть. Чаще всего неисправна электрическая часть, горят автомобили, которым 10 и более лет. Мастера быстро поправляют автомобиль, но забывают элементарно, что провода, которые проходят через металлические поверхности, их нужно изолировать более тщательно.

Если вы едете на автомобиле и начинаете чувствовать запах дыма, это первый признак того, что ваш автомобиль может загореться. Что делать в этом случае? Остановиться на обочине, и если механическая коробка передач, — выключить передачу, поставить на нейтральное положение и поставить на ручной тормоз. Если автоматическая коробка передач — поставить переключатель в позицию “паркинг”. Выключить двигатель, но не вытаскивать ключ. Исключение — автомобили электрические. Потому что если ключ будет находиться внутри, система будет включена. То есть, для электрического автомобиля ключ нужно как можно быстрее удалить из автомобиля. Второе правило. Не тушить автомобиль, а позвонить пожарным спасателям по телефону 112. Почему это важно? Это важно для времени. Автомобиль полностью охватывается огнем через 8-10 минут. Это время прибытия первых наших подразделений. Когда будете звонить по телефону 112, надо вам сказать, где вы находитесь. А лучше всего — включите в своем телефоне, если он, конечно, имеет такую функцию, указание места, и по этим координатам Центр помощи 112 сразу увидит, в какой точке вы находитесь. Это позволит быстрее выслать подразделение для помощи.

Если горит отделение, где двигатель. Ни в коем случае нельзя полностью открывать капот, потому что начинает пламя очень сильно гореть, и это пламя вы не потушите обычным огнетушителем. Что нужно сделать? Капот должен чуть-чуть приподняться после того, как вы открываете, потянули рукоятку. И вот именно в тот промежуток, между капотом и крылом, с одной и с другой стороны, впрыснуть внутрь порошкового огнетушителя — по 1-2 секунды: раз-два в одну сторону, обойти — раз-два в другую сторону. Только после этого можно открывать капот и заканчивать тушение там, где есть. Люди, которые пользовались этим правилом, они свои автомобили спасали.

Мой совет. Имейте в машине не килограммовый, а 2-килограммовый, минимум — двухкилограммовый — порошковый огнетушитель. И, что самое главное, — после того, как вы купили огнетушитель, прочитайте инструкцию, как им пользоваться.

— В фильмах показывают, как машина взрывается при малейшем повреждении. Такое случается в жизни, или это именно “киношный вариант”?

— Такая ситуация бывает очень редко. Для того чтобы взорвалась машина, нужно, чтобы в машине был баллон со сжиженным газом — это первое условие. И второе обязательное условие — баллон должен быть охвачен огнем не менее 3 минут, только в этом случае произойдет взрыв.

— А высокая температура, жара, увеличивает шанс возгорания машины?

— Когда машина нагрета, огонь более быстро распространяется. Распространение его более быстрое, нежели в холодную погоду.