Что делать, и чего не делать, если близкому человеку плохо

Это «Культура здоровья». Тема сегодняшнего разговора – помощь близкому. Как распознать проблему и помочь человеку, испытывающему расстройство психического здоровья?

Наш собеседник – психолог, президент Союза психологов Литвы Валия Шап. Она рассказывает о том, какие изменения в поведении близкого человека должны нас насторожить.

– Появляются явные колебания настроения. Неожиданные взрывы эмоций. Раздражительность, агрессивность, депрессия, грусть. Чаще, чем обычно, подавленное настроение. Иногда человек в своей речи проговаривается, что не видит цели, не хочет к чему-то стремиться, стараться. Говорит, что у него нет сил принимать какие-то решения, разбираться с проблемами. Еще одно изменение – появляются трудности в деятельности, которую человек выполняет. Это может быть учеба или работа, или другая деятельность. Изменяется общение. Человек отдаляется от друзей, от семьи. Очень часто испытывает эмоциональные сложности. У него нарушается сон, меняется аппетит. В конце концов, человек начинает как будто негативно себя оценивать, думая, что ему не удастся справиться с этими трудностями. Это и есть самые частые изменения, которые мы можем заметить в поведении своих близких, в их эмоциях или разговоре.

Какими могут быть наши дальнейшие действия?

Во-первых, заметить все эти проблемы – уже важный шаг. Второй шаг – признать их. На самом деле, бывает очень сложно помочь члену своей семьи или своему другу, потому что очень трудно поверить, что он мог «сломаться». Что тот, кто всегда, с нашей точки зрения, был сильным, сейчас испытывает проблемы. Очень-очень важно признать, что любой человек может испытывать трудности – и тут не идет речь о слабости.

Ну а признав проблему, очень важно сказать об этом человеку. Надо просто сесть рядом с ним и сказать: «Смотри, я замечаю…» – и скажите, что вы замечаете. «Ты говоришь так и так», – и скажите, что вы слышите, что в его речи вас беспокоит. «Я вижу…» – и скажите ему, что вы замечаете. Это может быть, например, его внешний вид, его общение. «Я чувствую…» – можете сказать, что вы чувствуете, что у него есть какие-то трудности. «Я чувствую, что у тебя сейчас непростой период». И следующий шаг: «Я нахожусь здесь, рядом. Мы вместе можем обсудить, какую помощь я мог бы тебе оказать».

Люди по той или иной причине могут отказываться принять помощь от специалиста. Поэтому нам очень важно обсудить эти причины, почему человек отказывается, задавая ему вопросы. «Ты только что сказал, что не пойдешь к психологу. А что плохого случилось бы, если бы ты сходил?» Например, человек ответил бы: «Психологи ничем не помогут». «Почему ты так решил? Был ли ты когда-нибудь у психолога? Рассказывал ли тебе об этом кто-нибудь? А что случилось бы плохого, если бы один раз попробовал?»

Если оценивать этот отказ как то, что человек не хочет принимать помощь, – ну, не хочет – что поделать? Не будешь же его заставлять… Однако это не о том, что человек не хочет помощи. Это не о том, что человек хочет терпеть, отгородившись от других. Это о тех или иных страхах или о тех или иных причинах. И если их обсудить, то выяснится, что, на самом деле, иногда это просто какие-то заранее сформированные установки. Какие-то, может быть, преобладающие стереотипы, или следствие каких-то стереотипов. Очень часто помогает, когда с человеком обсуждаешь: почему он отказывается, что именно сейчас происходит?

Как лучше не поступать

Психологи рассказывают, что одна из самых больших ошибок при помощи человеку – это как бы обесценивание его проблем. Например, он чем-то делится, а мы чуть ли не перебиваем его: «Ой, ну это ладно еще, у меня еще не такое бывало!» или «Я тебя давно уже предупреждал». Если человек, который решил поделиться с нами, услышит такую «помощь», он снова закроется, и больше уже делиться с нами не захочет. Тем более, если сказать ему что-то «бодрящее» типа «Ты расклеился. Хватит ныть, бери себя в руки». Дело в том, что если бы человек мог это сделать, он уже давно сделал бы. Поэтому правильнее будет в такой момент забыть о себе и поддержать близкого. Например: «Да, я вижу, что тебе трудно. Понимаю тебя. Давай пробовать разбираться с проблемами» или «Чем я сейчас могу тебе помочь?»

Главное – проявить чуткость

Когда вы уже обозначите свою готовность помочь человеку, уточните, в какой именно помощи он нуждается. Возможно, ему просто хочется, чтобы кто-то посидел рядом, выслушал…

Попробуйте предложить человеку сменить обстановку, выбраться на прогулку, в кафе. Но если он скажет, что хочет посидеть дома, в тепле и спокойствии, тоже не заставляйте его делать по-вашему.

Наконец, попробуйте просто ненавязчиво позаботиться о человеке. Предложите человеку укутаться в теплый плед. Помассируйте ему/ей плечи. Заварите ароматный чай, кофе или какао. Принесите что-нибудь перекусить. Если у человека просто временный сбой настроения, какие-то небольшие проблемы, то такое их совместное проговаривание, поиск решений вполне могут помочь. Если же проблема гораздо сложнее и глубже, если она тянется долгое время, попробуйте уговорить вашего близкого обратиться к специалисту.