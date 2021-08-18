Что делать, обнаружив укус клеща. Советы профессионалов

Обнаружив клеща, многие из нас сразу же начинают паниковать и думают о самом худшем развитии событий. Фармацевт Ева Саусерите говорит, люди могли бы избежать серьёзных последствий, если бы руководствовались при укусе клеща определёнными рекомендациями.

По её словам, «клещ может впиться в любом лесу любого города или района Литвы. Это также может произойти и в парке, дворе собственного дома или на отдыхе в деревне. И несмотря на опасности, которые представляют укусы клещей, их всё же можно избежать. Главное – знать, где искать впившегося клеща, как его правильно вытащить и что делать после этого».

Основная среда обитания клещей – невысокая трава или кустарник высотой до 1,5 метров. Именно там они чаще всего и ожидают своего часа. Человека, задевшего куст, клещ моментально отличает по запаху и выделяемому теплу. Далее он цепляется за одежду и впивается в незащищённую часть тела.

Где искать впившегося клеща?

Клещи, как правило, выбирают места на теле, где кожа более мягкая и тонкая. Чаще всего они впиваются в икры, шею, участки за ушами, подмышки, локти, пах. По возвращении домой, в первую очередь, следует искать в этих местах. При этом важно не забыть осмотреть всё тело. Лучше всего это сделать в течение пары часов.

Что делать, если вы обнаружили на себе клеща?

Как говорит фармацевт Ева Саусерите, впившегося клеща нужно вытащить резким движением, используя при этом тонкий пинцет или специальное приспособление для вытаскивания клещей. При этом захватить клеща следует как можно ближе к коже. Зацепить следует за голову и не крутить. Если получится вытащить правильно, то вероятность того, что в коже останется голова, хоботок или другая его часть, крайне мала. Если же вытащить клеща полностью не получилось, следует подождать несколько дней. Организм сам избавится от инородного тела.

При вытаскивании не стоит пользоваться никакими маслами, кремами или чем-то ещё. Это создаст обратный эффект, и клещ вопьётся ещё глубже. После того как вытащили клеща, место укуса стоит продезинфицировать или просто промыть водой с мылом.

Если человек, которого укусил клещ, хочет спокойно спать и не волноваться, можно сдать кровь. Анализы на клещевой энцефалит лучше всего сдавать в течение 1-3 дней после укуса или почувствовав симптомы, похожие на грипп. К слову, первые симптомы после укуса клеща могут появиться и через месяц. Но чаще всего симптомы клещевого энцефалита появляются через 7-14 дней. Повышается температура, появляются головная и мышечная боль, усталость. После того как эти симптомы пропадают, самочувствие улучшается. Однако не стоит обманываться, потому что далее чаще всего начинается второй этап – вирус достигает мозга и вызывает его воспаление.

У клещевого энцефалита есть два уровня тяжести. При среднем наблюдаются нарушения сна, памяти, внимания и поведения, раздражённость, частые головные боли. При тяжёлом – атрофия мышц, нарушения психики, движений, равновесия и координации, паралич.

К специалистам стоит обращаться, почувствовав первые симптомы. Чтобы не перепутать клещевой энцефалит с гриппом, следует в календаре отметить день, когда был обнаружен впившийся клещ, и следить за самочувствием в течение 30 дней. То же самое касается и тех, кто не увидел укуса клеща. Если появились симптомы, следует вспомнить, не посещали ли они парк, лес или любое другое место, где можно подцепить клещей.

Прививка – самая надёжная защита от клещевого энцефалита

Согласно статистике, пик заболеваемости клещевым энцефалитом наблюдается в период с июня по октябрь. В это время регистрируется 80-90% всех заболевших этой страшной болезнью. Учитывая, что прививки создают 99-процентную защиту, можно смело утверждать, что клещевого энцефалита можно избежать в большинстве случаев.

Как говорит специалист, привиться от клещевого энцефалита никогда не поздно. Особенно летом, когда наблюдается большая активность клещей. К слову, привиться можно по ускоренной схеме, когда вторую дозу человек получает через 14 дней после первой. Через две недели после второй дозы у человека вырабатывается иммунитет. Третью прививку необходимо получить через 5-12 месяцев после второй. Полный иммунитет от клещевого энцефалита появляется после трёх прививок. Но уже и после двух прививок появляется определённая степень защиты.

Дополнительные средства защиты

Если вы собираетесь на природу, следует надеть более светлую одежду. При этом желательно, чтобы большая часть тела была прикрыта. Штаны стоит заправить в ботинки или носки, а рубашку или футболку – в штаны. Рукава должны плотно прилегать к рукам, воротник надо застегнуть. Головной убор тоже не помешает. Не следует сидеть или лежать на траве, а также гулять в высокой, некошенной траве. По возвращении домой следует переодеться и тщательно осмотреть всё тело. Также не забудьте осмотреть своих питомцев, если вы выходили на улицу с домашним животным.

Для защиты открытых мест можно использовать различные репелленты. Они отпугнут не только клещей, но и других паразитов. Эти средства доступны абсолютно всем. Химические репелленты более надёжны, но могут вызывать раздражение. В таком случае рекомендуется использовать репелленты из натуральных средств.

Берегите себя!

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