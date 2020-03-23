Listen to «КАРАНТИН — что делать подросткам в период карантина — руководство к действию» on Spreaker.



Уже вторую неделю в нашей стране продолжается карантин, и многим приходится уйму времени проводить в четырех стенах. Понятно, что сейчас всё наше внимание, наша забота, направлены на людей пожилого возраста. Однако важно не забывать и еще об одной категории людей, кому сейчас нелегко. Это наши дети — подростки, которые сейчас лишены возможности встречаться с друзьями и активно проводить время. Понятно, что об интересах подростков лучше всего знают они сами, поэтому столичный житель Мариус Микелионис с друзьями создали руководство к действию — сборник того, чем заняться в период карантина. По словам создателей, несмотря на то, что руководство предназначено для подростков, подойдет оно и родителям. Найти его можно на странице madeinvilnius.lt, а мы коротко посмотрим, что же в нём предлагается.

Первое, конечно же, — настольные игры. Их можно достать из шкафов, с дальних полок, где они пылились, пока до них не доходили руки. Есть и самый простой вариант — сыграть в морской бой — для этого вообще понадобятся только листок бумаги и карандаш. А можно заглянуть в ссылки, которые указаны в инструкции, и сделать по ним игры самостоятельно. Еще отличный вариант занятия для подростков — обучать своих взрослых родственников компьютерным премудростям или, наоборот, поинтересоваться их работой — ведь многие из родителей тоже сейчас работают на дому.

Отличный раздел в инструкции, который, наверняка, на “ура” приняли бы все родители, — заняться генеральной уборкой своего жилища — разобрать все ящички и полки, выбросить всё ненужное. Или поставить себе цель на этот год — и срочно заняться её выполнением. Или начать формировать в себе какие-нибудь полезные привычки — ведь считается, что для того чтобы они стали нормой, следует придерживаться их 21 день, и карантин для этого — самое подходящее время! Отличный раздел также — с рекомендацией интересоваться экологией, в инструкции даже указаны ресурсы, на которых можно найти полезную информацию и принять участие в экологических программах. Ну а еще, конечно же, никто не мешает общаться с друзьями — хоть и удаленно, участвовать в онлайн-турнирах — не только по шашкам и шахматам, но и по другим играм, создавать мемы, искать себе новые хобби, общаться с домочадцами и делать еще много-много интересных и полезных дел.

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