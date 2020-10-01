Что изменится в стране с 1 октября

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В нашей стране вступает в силу целый ряд изменений, важных для большого числа жителей Литвы.

* Вступает в силу новый список компенсируемых лекарств. По сообщению Государственной больничной кассы, в этом списке — 2105 наименований, это на 70 больше, чем было ранее. 124 препарата из нового списка — совершенно новые, их в списке раньше не было. При этом около полусотни лекарств теперь будут выписываться как компенсируемые только в том случае, если на них ранее были выписаны долгосрочные рецепты. В остальных случаях лекарства будут заменяться на аналогичные из нового списка. Между тем, представители медиков и пациентов обращались на этой неделе с просьбой отозвать новый порядок назначения лекарств от артериальной гипертензии. Причина, по их мнению, в том, что новый порядок предусматривает лечение повышенного давления самыми дешевыми, а не самыми эффективными препаратами.

* Массовые мероприятия с октября не запрещены. Напомним, недавно премьер-министр Саулюс Сквернялис заявлял, что с 1 октября вступит запрет на такие праздники, как дни города и прочие. Однако теперь он акцентировал, что такого запрета на данный момент не существует, и самоуправлениям просто рекомендуется воздерживаться от проведения масштабных праздников. Однако, по словам премьера, все же не исключено, что с ухудшением эпидемиологической ситуации эти рекомендации могут перерасти в запрет.

* Усиливается дезинфекция вильнюсского общественного транспорта. Каждый автобус и троллейбус с 1 октября будет дезинфицироваться еще чаще, а в часы пик их салоны будут более вместительными и транспорт станет курсировать чаще. Изменения наступают с 3 октября, новые расписания движения можно будет найти на странице

www.stops.lt, а также в программках m.Ticket, Trafi.

* Изменились цены на услуги Центра регистров — об этом мы уже рассказывали в нашем эфире, информацию вы сможете найти на странице Rusradio.lt.

* Ну и, наконец, Сейм принял решение о запрете курения на балконах, террасах и лоджиях многоэтажек, если хотя бы один житель дома этим недоволен. Запрещается также курить во время мероприятий на открытом пространстве, на детских игровых площадках, остановках общественного транспорта и за столиками уличных кафе. Новый порядок вступит в силу с 2021 года.