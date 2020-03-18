Что может и чего не может делать работодатель во время карантина

После того как карантин остановил работу на многих предприятиях, работодатели, желая понести как можно меньшие убытки, могут прибегнуть к различным вариантам развития событий. Именно по этой причине работникам стоит знать, что может и чего не может делать работодатель в этот период.

В первую очередь, важно знать, что любое спорное решение будет решаться согласно трудовому договору между работником и работодателем. Но несмотря на появившиеся трудности из-за карантина, работодатели не могут заставлять своих работников брать отпуск, будь то оплачиваемый или не оплачиваемый, без их на то согласия. Если работодатель заставляет работника взять отпуск, работник может обратиться в Гос. инспекцию труда.

Согласно Трудовому кодексу, человек может просить о 20-дневном отпуске, если он работает 5 дней в неделю; 24 дня отпуска, если он работает 6 дней в неделю; 25 или 30 дней отпуска, если работник один воспитывает ребёнка до 14 лет, ребёнка с ограниченными возможностями до 18 лет, у работника есть несовершеннолетние дети или это работник с ограниченными возможностями и при этом он работает 5 или 6 дней в неделю соответственно. Во время отпуска работник имеет право на отпускные. Они выплачиваются не позже, чем в последний рабочий день перед отпуском или по желанию работника. Их размер зависит от длительности отпуска и размера средней зарплаты, которую работник получал на протяжении трёх последних месяцев. Несколько иначе всё обстоит с не оплачиваемым отпуском. В это время отпускные не платят. Также важно учесть и то, что во время такого отпуска у работника нет соц. страхования, но актуальнее в этом случае обязательное страхование здоровья. Если не оплачиваемый отпуск длится больше месяца, то проплатить за обязательное страхование здоровья работнику придётся самостоятельно. Если же он работал хоть один день в месяц, тогда эта страховка действительна, и самостоятельно платить ничего не нужно. Необходимо напомнить, что в настоящий момент взнос обязательно страхования здоровья составляет 42,37 евро в месяц. Далее о дистанционной работе.

Попросить работать дистанционно работодателя имеют право беременные, недавно родившие или кормящие грудью; работники, воспитывающие детей до 3-х лет и работники, которые в одиночку воспитывают ребёнка до 14 лет или ребёнка с ограниченными возможностями до 18 лет. Немаловажен и момент с простоями. Если он объявлен на неопределённое время или дольше, чем на три рабочих дня, начиная с четвёртого дня работнику платят 40% от его средней зарплаты. Необходимо отметить, что государство взяло на себя обязательства помочь работодателям, которые объявят о простоях, чтобы те смогли таким образом сохранить рабочие места. Всю более подробную информацию на тему отпускных, дистанционной работы, простоев, увольнений и прочее можно найти на странице Министерства труда и социальной защиты socmin.lrv.lt.