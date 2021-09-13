13 сентября. Что можно делать без «паспорта возможностей»

С сегодняшнего дня в Литве вступили в силу важные изменения. Люди, у которых нет «паспорта возможностей», не смогут получить ряд услуг. Расскажем о том, что можно без этого документа.

Магазины

В первую очередь, можно ходить в продовольственные магазины и на продуктовые рынки, в магазины с товарами для животных, аптеки, салоны оптики, ортопедические салоны и магазины, торгующие растениями, семенами и удобрениями. Речь идёт о магазинах, которые не находятся в торговых центрах. У них должен быть отдельный вход и их площадь не более 1500 кв. м.

Общепит

Лица без «паспорта возможностей» могут заказать еду навынос и получить услуги в барах и кафе на летних террасах. За одним столиком не могут находиться более 5 человек. Между клиентами за разными столиками расстояние должно составлять не менее 2 м.

Услуги

Помимо этого, лица без «паспорта возможностей» могут пользоваться услугами АЗС и небольших ремонтных мастерских, если контакт длится не более 15 минут. Кроме того, они могут получить услуги бюро ритуальных услуг и навестить находящихся в тяжёлом состоянии пациентов, беременных и несовершеннолетних.

Без «паспорта возможностей» можно ходить в библиотеки, музеи, на выставки, получать социальные, юридические и необходимые услуги в государственных и муниципальных учреждениях.

Транспорт

В транспорте «паспорт возможностей» не нужен. Однако все по-прежнему должны быть в масках и соблюдать дистанцию. На междугородних маршрутах и заказных рейсах могут быть заняты только сидячие места.

Образовательные учреждения

Документ не нужен дошкольникам, ученикам начальной, средней школ и гимназий, студентам профтехучилищ, всем, кто занимается в музыкальных, художественных и других школах. Между тем «паспорт возможностей» обязателен для студентов вузов и коллегий, а также для взрослых, посещающих курсы. Те, у кого нет этого документа, должны регулярно тестироваться. Эта услуга предоставляется бесплатно. Однако исключение действует до 16 октября.

Медицинские услуги

Медицинские услуги предоставляют без «паспорта возможностей». Если речь идёт о плановых услугах в стационарах, надо сдавать тест на коронавирус. Его оплачивает государство. При этом Минздрав Литвы оставил за собой право в будущем ввести обязательное тестирование для предоставления специализированных амбулаторных услуг. Это будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Напомним, что «паспорт возможностей» могут получить все привитые, переболевшие или сдавшие тесты граждане. С сегодняшнего дня снова признаются результаты тестов на антигены, но их придётся сдавать за свой счёт.