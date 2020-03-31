Listen to «КАРАНТИН — что мы чаще всего забываем дезинфицировать, возвращаясь домой» on Spreaker.



За время, прошедшее с начала карантина, многие из нас уже привыкли к тому, что правила гигиены стали значительно строже, чем раньше. Медики настойчиво напоминают о том, что, придя с улицы, надо обязательно не менее 20-40 секунд тщательно мыть руки с мылом, затем умывать лицо. Мы уже рассказывали и о том, как долго новый вирус держится на разных материалах. Однако сегодня обратим внимание на то, что есть и другие предметы, о дезинфекции которых очень важно не забывать.

Прежде всего — это, конечно же, мобильный телефон. Он настолько плотно вошел в нашу жизнь, что мы даже не замечаем, как часто по тому или иному поводу им пользуемся. Поэтому, вернувшись домой, первым делом предварительно продезинфицируйте руки, снимите верхнюю одежду, затем вымойте руки еще раз — и беритесь за дезинфекцию телефона. Это можно сделать специальным спреем или салфетками.

Не забывайте также о наушниках, шнурах, зарядках, которые вы носите с собой — все эти вещи тоже подлежат обязательной обработке.

Далее на очереди — кошелек и пластиковые карты, которыми мы пользуемся в магазине. Их тоже обязательно следует очистить по возвращении домой.

Следующий предмет, который мы часто берем грязными руками, — это, конечно же, ключи. От дома, машины, подвала и так далее. Вспомните, сколько раз и в каких условиях вы их доставали — и возьмите себе за привычку обязательно их дезинфицировать.

Удобнее всего для этого использовать специальный спрей с содержанием спирта не менее 70%.

Далее на очереди — аксессуары из женской сумочки. Никому сейчас не придет в голову носить с собой на улицу, и тем более пользоваться бальзамом для губ, который наносится пальцами — делать это можно только дома, и только после мытья рук. Между тем, любую косметику, которая побывала на улице, обязательно надо дома очистить.

Ну и, наконец, сама сумочка, с которой мы выбираемся из дома, тоже должна подвергаться обязательной дезинфекции. И следите, чтобы даже бутылочка со спреем, которым вы все очищаете, тоже регулярно проходила обработку. Будьте бдительны и здоровы!