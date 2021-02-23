Что надо делать, услышав сигнал о радиационном происшествии

Мы с вами живем во времена, когда пандемия, геополитическая ситуация или технологические аварии никого не удивляют. Но все-таки информация, которая очень актуальна жителям Вильнюсского района и столицы, в первую очередь, – это как себя вести в случае такой ситуации. В первую очередь, – не поддаваться панике.
С нами начальник Управления по гражданской безопасности Департамента пожарной безопасности и спасения Эдгарас Гяда.
– Здравствуйте.
– Здравствуйте.
– Начнем с вопроса, как мы получаем быстрее всего информацию в случае аварии на Островецкой атомной электростанции?
– Информация о каком-то происшествии будет сообщаться при отсылке сообщения на мобильный телефон. После этих сообщений будет сообщение по литовскому радио или телевидению. Просьба к жителям – посмотреть, получаете ли вы эти сообщения на мобильный телефон. О разных происшествиях. Мы думаем, что сообщения на мобильный телефон и будут самой скорой информацией о происшествии. И жители, находясь не дома, а где-то во дворе, они получат сообщение о происшествии через мобильный телефон.
– Ну и еще один вопрос. Где можно узнать более подробно, как себя вести в случае аварии.
– Основной алгоритм действия граждан в случае аварии на АЭС – такой. Внимательно, в первую очередь, выслушать информацию по радио и телевидению. Что произошло, почему это важно и что делать. Если вы находитесь в помещении, в здании, – там и оставайтесь. Закройте все двери, окна и форточки. Другое, что нам нужно сделать. Если вы имеете такую возможность, – в здание идти в подвал или в какой-то центр здания, чтобы подальше находиться от внешних стен и чердака. Другая рекомендация – оставьте включенными радио и телевизор. Потому что всю актуальную информацию власти будут поставлять через эти средства. Ну и другое, самое последнее, – если вы услышали предупреждение об опасности, находясь на улице, во дворе, – скорее идите в ближайшее герметическое здание.
– Где можно познакомиться более подробно, и можно ли это сделать на русском языке, с информацией, связанной с любой чрезвычайной ситуацией?
– Да, мы имеем такой сайт – подготовка к экстремальным ситуациям. Его можно найти по ссылке lt72.lt. Мы рекомендуем посмотреть на этот сайт, потому что очень подробно, и с таким алгоритмом, все рекомендации изложены. Другая рекомендация – посмотреть, получаете ли вы сообщения о разных происшествиях на мобильный телефон.
– Это был начальник Управления по гражданской безопасности Департамента пожарной безопасности и спасения Эдгарас Гяда. Давайте еще раз подведем некий такой промежуточный итог. Ну, по поводу мобильных телефонов – это будет самый оперативный способ получения информации. Туда же поступят и первые основные рекомендации, что делать. И поэтому надо зайти на сайт lt72.lt. Там можно прочитать, как проверить, чтобы телефон получал все сообщения в чрезвычайных ситуациях. Это номер один. Второе. Если вы все-таки, вас застает такое сообщение, – вы ищете ближайшее помещение, где можете спрятаться. И надо искать центр этого здания, или подвальное помещение, – до момента получения следующих распоряжений. Так вы себя обезопасите. Ну и классика уже которая для нас становится, привычная информация, – то, что надо защитить дыхательные пути. Поэтому избегать любых открытых мест и иметь при себе достаточно и какие-то классические средства, как во время пандемии, в виде маски. Все подробно можно узнать на сайте lt72.lt – и про мобильные телефоны, и как подготовиться к ситуации.
Почему LT72?
LT72 создан с целью подготовки жителей Литвы к возможным чрезвычайным ситуациям (ЧС). Здесь можно узнать о том, как подготовиться к разного вида несчастиям, как вести себя, если оно произошло, где получить информацию во время ЧС и т.д.
В случае ЧС каждый должен быть готов позаботиться о себе и своих близких хотя бы на 72 часа, пока прибудет помощь со стороны.
Как вести себя в случае опасности?
Как вести себя во время массовых мероприятий?
- Отправляясь на массовое мероприятие, проходящее на арене, стадионе и т.п., прежде всего ознакомьтесь с внутренними правилами, осмотритесь вокруг, чтобы знать где расположены аварийные выходы.
- Не рекомендуется и / или запрещается брать с собой оружие, острые предметы, жидкости, зонты, палки, сумки или рюкзак. Если вы заметили подозрительные предметы, оставленные без присмотра – немедленно сообщите об этом сотруднику полиции или охраннику.
- Оденьтесь удобно. Не завязывайте галстук, шаль или платок, не надевайте каблуки.
- Во время массовых мероприятий опасно стоять рядом с полицейскими или охранниками, так как агрессивно настроенная толпа часто свою агрессию направляет на представителей спецслужб.
- Не приближайтесь к людям находящимся в состоянии наркотического или алкогольного опьянения – во время ЧС их поведение становится непрогнозируемым.
- Не стойте рядом со сценой или игровой площадкой – в случае пожара, массовых беспорядков или драки вам будет трудно от туда удалиться.
- В случае пожара, держитесь подальше от стеклянных перегородок и стендов. Во время давки вы можете быть придавлены к стене или перегородке и получить тяжелые травмы.
- Не рекомендуется идти против толпы. Если вы оказались в толпе, старайтесь не попасть в её центр. Не пытайтесь зацепиться за предметы, попадающиеся на пути.
- Не забудьте, что в толпе больше вероятности быть задавленным, чем упасть. Во время давки согните руки в локтях и прижмите их к груди. Это поможет вам облегчить дыхание и защитить себя (свою грудную клетку) от сдавливания.
Как вести себя в случае опасности социального характера?
ДЕПАРТАМЕНТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И СПАСЕНИЯ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
LT-03223 Вильнюс, ул. Швитригайлос, 18
Тел.: + 370 5 271 6599, + 370 5 271 7511, Fax: +370 5 216 3494
Эл. почта: pagd@vpgt.lt
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Подготовка к экстремальным ситуациям в Литве
LT72 создан с целью подготовки жителей Литвы к возможным чрезвычайным ситуациям (ЧС). Здесь можно узнать о том, как подготовиться к разного вида несчастиям, как вести себя, если оно произошло, где получить информацию во время ЧС и т.д.
В случае ЧС каждый должен быть готов позаботиться о себе и своих близких хотя бы на 72 часа, пока прибудет помощь со стороны.
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