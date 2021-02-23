Что надо делать, услышав сигнал о радиационном происшествии

Мы с вами живем во времена, когда пандемия, геополитическая ситуация или технологические аварии никого не удивляют. Но все-таки информация, которая очень актуальна жителям Вильнюсского района и столицы, в первую очередь, – это как себя вести в случае такой ситуации. В первую очередь, – не поддаваться панике.

С нами начальник Управления по гражданской безопасности Департамента пожарной безопасности и спасения Эдгарас Гяда.

– Здравствуйте.

– Здравствуйте.

– Начнем с вопроса, как мы получаем быстрее всего информацию в случае аварии на Островецкой атомной электростанции?

– Информация о каком-то происшествии будет сообщаться при отсылке сообщения на мобильный телефон. После этих сообщений будет сообщение по литовскому радио или телевидению. Просьба к жителям – посмотреть, получаете ли вы эти сообщения на мобильный телефон. О разных происшествиях. Мы думаем, что сообщения на мобильный телефон и будут самой скорой информацией о происшествии. И жители, находясь не дома, а где-то во дворе, они получат сообщение о происшествии через мобильный телефон.

– Ну и еще один вопрос. Где можно узнать более подробно, как себя вести в случае аварии.

– Основной алгоритм действия граждан в случае аварии на АЭС – такой. Внимательно, в первую очередь, выслушать информацию по радио и телевидению. Что произошло, почему это важно и что делать. Если вы находитесь в помещении, в здании, – там и оставайтесь. Закройте все двери, окна и форточки. Другое, что нам нужно сделать. Если вы имеете такую возможность, – в здание идти в подвал или в какой-то центр здания, чтобы подальше находиться от внешних стен и чердака. Другая рекомендация – оставьте включенными радио и телевизор. Потому что всю актуальную информацию власти будут поставлять через эти средства. Ну и другое, самое последнее, – если вы услышали предупреждение об опасности, находясь на улице, во дворе, – скорее идите в ближайшее герметическое здание.

– Где можно познакомиться более подробно, и можно ли это сделать на русском языке, с информацией, связанной с любой чрезвычайной ситуацией?

– Да, мы имеем такой сайт – подготовка к экстремальным ситуациям. Его можно найти по ссылке lt72.lt. Мы рекомендуем посмотреть на этот сайт, потому что очень подробно, и с таким алгоритмом, все рекомендации изложены. Другая рекомендация – посмотреть, получаете ли вы сообщения о разных происшествиях на мобильный телефон.

– Это был начальник Управления по гражданской безопасности Департамента пожарной безопасности и спасения Эдгарас Гяда. Давайте еще раз подведем некий такой промежуточный итог. Ну, по поводу мобильных телефонов – это будет самый оперативный способ получения информации. Туда же поступят и первые основные рекомендации, что делать. И поэтому надо зайти на сайт lt72.lt. Там можно прочитать, как проверить, чтобы телефон получал все сообщения в чрезвычайных ситуациях. Это номер один. Второе. Если вы все-таки, вас застает такое сообщение, – вы ищете ближайшее помещение, где можете спрятаться. И надо искать центр этого здания, или подвальное помещение, – до момента получения следующих распоряжений. Так вы себя обезопасите. Ну и классика уже которая для нас становится, привычная информация, – то, что надо защитить дыхательные пути. Поэтому избегать любых открытых мест и иметь при себе достаточно и какие-то классические средства, как во время пандемии, в виде маски. Все подробно можно узнать на сайте lt72.lt – и про мобильные телефоны, и как подготовиться к ситуации.