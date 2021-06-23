Что надо пить в жаркую погоду? И чего – не надо

Важное правило, о котором надо не забывать, – в жаркую погоду обязательно пить как можно больше жидкости. И самим пить, и детям напоминать.

Дело в том, что из-за высокой температуры мы начинаем сильнее потеть и терять много влаги. Поэтому знакомый всем совет – употреблять в течение дня не менее двух литров жидкости – в жару становится чуть ли не жизненно важным. При этом лучше, если напитки будут негазированные. И в стеклянной, а не пластиковой, упаковке.

Что же лучше пить в жаркую погоду?

Понятно, что идеальный напиток – обычная вода. Ничего лучше природой не придумано.

Но, конечно же, иногда хочется себя побаловать и чем-то другим. Важно определиться, что это может быть.

Хорошо утоляет жажду лимонный напиток. Его легко можно сделать самостоятельно. В стакан воды надо положить несколько долек лимона, добавить чайную ложку сахара и щепотку соли. Такой напиток поможет организму восстановить водно-электролитный баланс, который нарушается из-за обезвоживания когда человек много потеет. Минеральная вода с газом тоже неплохо утоляет жажду, но ею лучше не злоупотреблять – особенно тем, у кого есть проблемы с желудком, особенно язва или гастрит.

Несладкий чай – тоже очень неплохой вариант в знойный день. При этом не забывайте, что горячий чай, как ни странно, приносит большее облегчение, чем холодный, а горячий зеленый чай еще и защищает кожу от ультрафиолета.

Помогут справиться с жаждой и кисломолочные напитки – простокваша, кефир и т. д. Они быстро усваиваются и способствуют восстановлению микрофлоры кишечника.

Незаменимый напиток в жару – квас. Конечно же, лучше натуральный, домашний, но вполне подойдет и магазинный, если он не слишком сладкий.

Для разнообразия можно приготовить себе свежий сок, морс, компот. Главное – не класть много сахара.

Чего в жаркую погоду лучше не пить?

Сладкие газировки только усиливают жажду, а кофе выводит жидкость из организма. Поэтому ими лучше не злоупотреблять. Напитки в идеале должны быть слегка охлажденные, а не ледяные – так для организма полезнее.

Ну и, конечно, медики настойчиво советуют в жару не увлекаться алкогольными напитками.

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