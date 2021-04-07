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Что необходимо знать об обязательном тестировании работников

Автор Евгений Русаков 33
Что необходимо знать об обязательном тестировании работников

Министерство здравоохранения Литвы уточнило информацию по поводу обязательного тестирования работников. По словам представителей Минздрава, работник должен будет предоставить работодателю документ с результатами теста. В свою очередь, работодателей будет контролировать Центр общественного здоровья и др. ведомства.

Напомним, что тесты, в основном, обязательны для возобновляющих свою деятельность после карантина предпринимателей. Работники, имеющие контакт с клиентами, в таком случае должны тестироваться один раз – перед выходом на работу. Периодически – раз в неделю или 10 дней – обязаны сдать тест работники сфер медуслуг, опеки, образования и аптекари. Тесты бесплатные, и сделать их можно в мобильных пунктах, предварительно зарегистрировавшись, позвонив на горячую линию 1808 или здесь.

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