Что необходимо знать об обязательном тестировании работников

Министерство здравоохранения Литвы уточнило информацию по поводу обязательного тестирования работников. По словам представителей Минздрава, работник должен будет предоставить работодателю документ с результатами теста. В свою очередь, работодателей будет контролировать Центр общественного здоровья и др. ведомства.

Напомним, что тесты, в основном, обязательны для возобновляющих свою деятельность после карантина предпринимателей. Работники, имеющие контакт с клиентами, в таком случае должны тестироваться один раз – перед выходом на работу. Периодически – раз в неделю или 10 дней – обязаны сдать тест работники сфер медуслуг, опеки, образования и аптекари. Тесты бесплатные, и сделать их можно в мобильных пунктах, предварительно зарегистрировавшись, позвонив на горячую линию 1808 или здесь.

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