Что необходимо знать, планируя визит в поликлинику

Вчера в столице был составлен план по организации работы медицинских учреждений. И уже сегодня все, кто зарегистрировался и к семейным врачам, и к специалистам, получат смс-сообщения, предупреждающие о реорганизации работы поликлиник.

В период карантина проведение операций, а также посещение поликлиник приостанавливается. Решение о предоставлении плановых консультаций принимает лечащий врач.

Жителям страны рекомендуется оставаться дома, а в случае необходимости звонить в регистратуру поликлиники.

По вопросам, связанным с коронавирусом, можно звонить круглосуточно по бесплатному телефону горячей линии 1808. Это можно делать, например, если вы хотите проконсультироваться по поводу симптомов заболевания, аналогичных гриппу — это высокая температура, кашель, боль в горле и затрудненное дыхание, а также после поездок за границу или после контакта с возможным носителем коронавируса.

Удаленно также будут организованы назначение лекарств и медицинской помощи, консультации, выдача и продление справок о нетрудоспособности, назначение обязательных исследований, консультации медсестер и т.д. Меняется также порядок посещения семейных докторов.

Особое внимание будет уделяться реорганизации их работы, чтобы можно было регулировать поток пациентов. Поэтому не стоит удивляться, что возле каждого входа в медицинские учреждения пациентов будет ожидать своеобразный фильтр — сотрудники будут спрашивать о цели визита, измерять температуру и решать, что делать далее — отправлять к врачу или домой, либо предоставлять какие-либо услуги дистанционно.

Еще важный момент. В поликлиниках приостанавливается онлайн-регистрация на посещение врачей, однако открывается регистрация на предоставление дистанционных услуг. Соответственно, для того чтобы обезопасить медицинских работников, потоки пациентов будут разделены на тех, у кого нормальная или высокая температура, или для тех, кому необходимы какие-либо услуги.

Для дифференцированной диагностики будут применяться быстрые тесты на грипп. Жители столицы должны также знать, что в период карантина временно откладывается предоставление плановых консультаций, диагностических, профилактических и других услуг. Исключение составляет только помощь и услуги, непредоставление которых может привести к значительному ухудшению состояния пациента. Врачи-специалисты будут давать консультации по мере необходимости. А пациентам, которые уже зарегистрировались в поликлинику, в ближайшее время позвонят медработники, и вопрос, насколько необходима медицинская помощь, будет решаться в индивидуальном порядке. Круг услуг на дому также будет ограничен. Исключение составляют услуги по амбулаторному уходу и паллиативной помощи.

На время отменяются профилактические проверки здоровья. При этом обслуживание беременных женщин продолжается так, как это и положено законодательными актами, единственное исключение — организованы они будут в определенные часы. Услуги одонтологов приостанавливаются, за исключением обязательной помощи. В связи с тем, что возрастает спрос на обследования на коронавирус, обсуждается возможность создать в столице мобильные команды, которые будут этим заниматься.

Сегодня начались работы по подготовке обслуживания пациентов непосредственно в салоне автомобиля. Планируется, что это будет возможно в помещении бывшей инфекционной больницы на ул. Бирутес или больницы на Антакальнио, 124.