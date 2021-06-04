Что нужно знать о вакцинации от коронавируса людям старше 60 лет

Вакцинация людей старше 60 лет считается приоритетной, поскольку они — в группе риска. Пожилые чаще болеют тяжело, смертность среди них выше. Поэтому даже сейчас, когда пандемия понемногу идет на убыль, старшему поколения все равно настоятельно рекомендуется вакцинироваться от COVID-19.

С самого начала пандемии ученые пытаются выяснить, почему для пожилых коронавирус смертельно опасен. Одно из объяснений — сопутствующие болезни. По словам медиков, ковид серьезно влияет на хронические заболевания сердечно-сосудистой, эндокринной и нервной систем, органов дыхания.

Попав в больницу с коронавирусной инфекцией в тяжелом состоянии, пожилые пациенты требуют особого внимания и ухода со стороны персонала. Им нужно много медикаментов. Их массовая госпитализация серьезно перегружает систему здравоохранения. Так случилось в Италии.

Особо уязвимая категория — пожилые инвалиды, которым необходим особый уход, обитатели домов престарелых. Маски и перчатки не дают полной гарантии, что инфекция не попадет в организм извне. Кроме того, известно, что вакцинированный может быть бессимптомным переносчиком. Так что даже если привить всех медработников и социальных служащих, их пациенты и подопечные остаются в зоне риска.

У пожилых выше вероятность и повторного инфицирования коронавирусом. По данным датских ученых, проанализировавших анкеты примерно четырех миллионов человек, приобретенный после ковида иммунитет дает защиту в 80 процентах случаев. А вот в группе 65 плюс — только в 47 процентах.

Все эти факторы говорят о том, что люди старше 60 лет входят в категорию, требующую особой защиты.

Почему пожилые люди тяжелее болеют COVID-19

Данные о том, что коронавирус тяжелее протекает у пожилых, поступали с самого начала пандемии. За первые 18 недель в Европе значительно поднялась смертность от всех причин, и половина «дополнительных» смертей пришлась на людей старше 85 лет. Медики сообщали, что у пациентов 65-ти и старше чаще развивается тяжелая пневмония со множественными очагами и острый респираторный дистресс-синдром — угрожающее жизни состояние.

Ученые предполагают, что дело в снижении иммунитета с возрастом. Человек с рождения сталкивается с инфекциями. Большинство он переносит легко, справляясь своими силами. Если заболевает, то после выздоровления у него вырабатываются антитела и клеточная память, которые распознают патоген при повторной встрече и дают отпор. Это называется приобретенным иммунитетом. Детские прививки — тренировка перед встречей со смертельными вирусами и бактериями.

Следуя этой логике, пожилые должны обладать самой сильной защитой, поскольку у них больше всего прививок и есть естественный иммунитет ко многим инфекциям. Однако человечество прежде не встречались с SARS-CoV-2, поэтому ни антител, ни клеточной памяти ни у кого нет.

Остается надежда на врожденный иммунитет. Но он стареет вместе с организмом. Запасы клеток-убийц, антител, клеток-помощников и клеток памяти исчерпываются, из-за этого воспалительный ответ на новые инфекции дает сбои. Клетки иммунитета распознают опасный компонент инфекции уже не так хорошо. Слизистая носоглотки, например, с помощью кашля плохо очищается, объем легких уменьшен, из-за чего вирусная и бактериальная нагрузка возрастает.

Старение иммунитета считается ключевым фактором гибели возрастных пациентов. Именно поэтому им нужно прививаться.

Как работают вакцины от коронавируса

SARS-CoV-2 умеет обходить врожденную защиту человека, вот почему он так быстро распространился в мире. Вирус проникает в клетку с помощью белка-шипа. Наш организм распознает его как врага и запускает целый каскад реакций, направленный на уничтожение вируса и зараженных клеток.

Вакцины обманывают организм, показывая ему синтетический белок-шип, его части или целый убитый коронавирус. В ответ формируется иммунитет, который защитит при встрече с реальной инфекцией. Привитый человек не заболеет. И даже если это случится, что бывает крайне редко, он перенесет ковид легко.

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