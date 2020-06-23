Что пить в жаркую погоду

Как утверждают синоптики, жаркая погода в нашей стране все еще продержится. Более того — даже дожди, по их прогнозам, Литву пока оставляют. Важное правило, о котором надо помнить в такую погоду — в жаркую погоду обязательно следует пить как можно больше жидкости. И самим пить, и своим детям напоминать. Дело в том, что из-за высокой температуры мы начинаем сильнее потеть и терять много влаги. Поэтому знакомый всем совет – употреблять в течение дня не менее двух литров жидкости – в жару становится чуть ли не жизненно важным. При этом лучше, если напитки будут негазированные, и в стеклянной, а не пластиковой, упаковке.

Что же лучше пить в жаркую погоду? Понятно, что идеальный напиток – обычная вода, ничего лучше природой не придумано. Но, конечно же, иногда хочется себя побаловать и чем-то другим. Важно определиться, что же это может быть. Хорошо утоляет жажду лимонный напиток. Его легко можно сделать самостоятельно. В стакан воды надо положить несколько долек лимона, добавить чайную ложку сахара и щепотку соли. Такой напиток поможет организму восстановить водно-электролитный баланс, который нарушается из-за обезвоживания когда человек много потеет.

Минеральная вода с газом тоже неплохо утоляет жажду, но ею лучше не злоупотреблять — особенно тем, у кого есть проблемы с желудком, особенно язва или гастрит. Несладкий чай – тоже очень неплохой вариант в знойный день. При этом не забывайте, что горячий чай, как ни странно, приносит большее облегчение, чем холодный, а горячий зеленый чай еще и защищает кожу от ультрафиолета.

Помогут справиться с жаждой и кисломолочные напитки — простокваша, кефир итд. Они быстро усваиваются и способствуют восстановлению микрофлоры кишечника. Незаменимый напиток в жару — квас. Конечно же, лучше натуральный, домашний, но вполне подойдет и магазинный, если он не слишком сладкий.

Для разнообразия можно приготовить себе свежий сок, морс, компот, главное – не класть много сахара. И напоследок — для информации. Сладкие газировки только усиливают жажду, а кофе выводит жидкость из организма. Поэтому ими не стоит злоупотреблять. Напитки в идеале должны быть слегка охлажденные, а не ледяные – в этом случае вы принесете неоценимую пользу своему организму.