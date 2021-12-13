Что подарить на Рождество любимой женщине? ТОП-10 идей

До наступления праздников остаётся всё меньше времени. Если вы ещё не успели придумать, что подарить любимой на Рождество, ловите идеи. Но не забывайте, что какими бы ни были ваши финансовые возможности, она будет рада любому подарку, который вы преподнесёте ей от чистого сердца.

1. Фотосессия

Фотосессия в красивых нарядах с шикарной прической и стильным мейкапом. Какая женщина устоит перед таким подарком? Приятный бонус фотопрезента в том, что он сохраняется навсегда. Тут можно и пофантазировать. Например, найти фотостудию, которая проводит тематические или исторические фотосессии.

2. Поход в спа-салон

Косметические процедуры, профессиональный массаж, сауна и бассейн. Отдых для души и тела, да ещё и холодной зимой, — двойное удовольствие! Среди предложений, кстати, можно найти и эксклюзивные. Например, джакузи с горячей водой на свежем воздухе или с видом на природу. Романтичным парам отлично подойдёт совместный поход в спа-салон.

3. Билеты на концерт

Классическая музыка или современные исполнители. А, может быть, балет или данс-поп. Билеты на концерт станут неожиданным и приятным подарком. Ведь это всегда — море позитивных эмоций и восторга. Только учитывайте вкусы и предпочтения вашей любимой. Ну и, конечно же, вам надо будет купить любимой два билета. Если вы – не любитель концертов, она сможет отправиться на него с подружкой. В компании всегда веселее!

4. Беспроводные наушники

Свобода от проводов и объёмный звук. Этот стильный аксессуар – один из самых беспроигрышных вариантов подарка. С беспроводными наушниками можно не только слушать музыку, но принимать телефонные звонки. Остаётся только определиться с цветом и фирмой.

5. Умные часы, фитнес-браслет

Личный тренер, который всегда под рукой. Вернее — на руке. Фитнес-браслет — это отличный подарок для красавиц, следящих за своей фигурой и здоровьем. Умные часы не только зафиксируют, сколько пройдено шагов или потрачено калорий. Самые продвинутые модели ещё и определят качество сна, рассчитают, куда тратится энергия, покажут входящие сообщения и звонки с телефона.

6. Путёвка на отдых

Побег от повседневности, новые впечатления и позитивный настрой. Вот что несёт с собой этот чудесный подарок. Это может быть тур на выходные или более длительный отпуск. Путешествие на далёкие моря, или просто поездка в соседнюю страну или город. Всё зависит от возможностей и предпочтений. В любом случае главное — это положительные эмоции и любимый человек рядом. А запомнится такой подарок на многие годы.

7. Новый телефон

Один из беспроигрышных вариантов подарка. Если, конечно, позволяют финансы. Новый телефон с новыми возможностями вряд ли оставит равнодушной даже самую капризную даму.

8. Тёплый халат или плед

В холодные зимние дни тёплый халат или плед — символ уюта и защищённости. Такой подарок — показатель заботы о любимой женщине. Он отлично подойдёт для милой дамы, с которой у вас долгие доверительные отношения. Любимый цвет избранницы вы уже, наверняка, знаете. Если же нет — самое время поинтересоваться.

9. Фен для волос

Без чего не может обойтись почти каждая женщина? Откроем секрет: это фен для волос. Если вы преподнесёте любимой, к примеру, фен-щётку для укладки волос — вы её герой навеки. Этот универсальный прибор может не просто высушить волосы, но и завить локоны. Или, наоборот, — выпрямить их. А если нужно — и придать объём. Выгода налицо: любимая женщина довольна и красива. А у вас появляется возможность увидеть свою красавицу в разных образах.

10. Украшения

Ну и, наконец, украшения. Красивое кольцо, серёжки, браслет или сразу комплект украшений. Можно только представить себе восторг любимой. Украшения остаются в топе подарков уже много лет. Единственный момент — к выбору нужно подойти основательно. Присмотритесь ко вкусам своей избранницы. Если она предпочитает минимализм, то вряд ли оценит огромные серёжки или перстень. Не можете определиться — выбирайте классику.

Подготовила Ирина Румессен