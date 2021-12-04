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Что подарить на Рождество любимому мужчине? ТОП-10 идей

Автор RUSRADIO LT
Что подарить на Рождество любимому мужчине? ТОП-10 идей
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Рождественское настроение уже вовсю витает в воздухе. На улицах и в магазинах предпраздничная суета. Наступает время поиска подарков и ответа на вечный вопрос: что же подарить любимому мужчине? Особенно когда он говорит: мне ничего не надо, у меня все есть.

Придется проявить смекалку и фантазию. А мы предлагаем ТОП-10 идей для подарка любимому.

1. Портрет в историческом, «героическом» образе

В каждом из нас есть капелька тщеславия. Какой же мужчина при просмотре приключенческих или исторических фильмов не представлял себя в роли главного героя? Можно подарить ему возможность почувствовать себя таким и в жизни. Заказать портрет в историческом или героическом образе по его  фотографии. Главное – знать точно, какой персонаж нравится вашему герою: Юлий Цезарь, Индиана Джонс, Супермен, Человек-паук?.. Ошибиться тут нельзя.

Что подарить на Рождество любимому мужчине? ТОП-10 идей

2. Мужской халат с личными инициалами или знаком зодиака

Даже такой банальный, на первый взгляд, подарок, как халат может быть уникальным и оригинальным. Купите уютный халат и обратитесь в ателье или к частному портному с просьбой сделать на нем вышивку с инициалами или знаком зодиака своей второй половинки. Именной халат наверняка приятно удивит вашего возлюбленного.

Что подарить на Рождество любимому мужчине? ТОП-10 идей

3. Термокружка

Мегаполезный подарок. Особенно он необходим на работе. Ведь нередко случается: нальешь себе горячего чая или кофе – и в тот же момент тебя вызывает начальник. Или – если ты сам босс – отвлекают важные дела. Вернулся на место – чай уже холодный, и пить его неприятно. Термокружка сохранит напиток горячим долгое время. Мелочь – зато важная. И всегда будет напоминать о вас.

Что подарить на Рождество любимому мужчине? ТОП-10 идей

4. Дорожный набор для обуви

Чистая обувь – как визитная карточка. Она характеризует своего владельца с положительной стороны как человека аккуратного и следящего за порядком. Но носить с собой крем и щетки не очень удобно. Вариант практичного подарка для мужчины, дорожащего своим имиджем, – дорожный набор для обуви. Все необходимое для чистоты туфлей находится в небольшой сумочке.

Что подарить на Рождество любимому мужчине? ТОП-10 идей

5. Стаканы для виски или другого любимого напитка

Классика жанра. Некоторым мужчинам нравятся такие наборы. Мы – не сторонники алкоголя, но все же оставим этот вариант в качестве одной из идей подарка любимому.

Что подарить на Рождество любимому мужчине? ТОП-10 идей

6. Фартук смешной, с надписью

Мечтаете, чтобы ваш любимый приготовил для вас завтрак? А может быть, вам повезло, и вторая половинка прекрасно готовит не только кофе и яичницу? В любом случае отличным подарком на Рождество может стать фартук с оригинальной или смешной надписью. Ведь приготовление еды в хорошем настроении – залог успеха.

Что подарить на Рождество любимому мужчине? ТОП-10 идей

7. Беспроводные наушники

Любители комфорта явно оценят такой подарок по достоинству. Ведь это – свобода от проводов, а значит от их спутывания и поломки. На радость покупателям производители таких наушников постоянно их совершенствуют. Да и цены на них теперь не такие космические, как раньше.

Что подарить на Рождество любимому мужчине? ТОП-10 идей

8. Швейцарский нож

О, это мечта если не всех, то очень многих мужчин! В швейцарских ножах – множество функций. От банальных открывашки и отвертки до пилы по металлу (даже пилка для ногтей есть). С таким мультифункционалом можно сделать множество полезных дел. Характеристики зависят от модели и цены. Ну а швейцарское качество говорит само за себя.

Что подарить на Рождество любимому мужчине? ТОП-10 идей

9. Набор для отдыха на природе

Такой подарок идеально подойдет любителю походной романтики и пикников на природе. И даже если за окном снег, вспомнить о лете всегда приятно. Набор для отдыха может включать в себя стаканы, тарелки, различные приборы для приготовления еды, холодильник и многое другое. Очень удобно. Все необходимое – всегда под рукой.

Что подарить на Рождество любимому мужчине? ТОП-10 идей

10. Подставка для ног под рабочий стол

Если ваш любимый проводит целые дни в офисе, ему вполне может понравиться такой подарок. Ведь это удобная и практичная вещь. Кстати, встречаются даже модели с функцией массажа ступней. Релакс посреди рабочего дня, и для здоровья полезно.

Что подарить на Рождество любимому мужчине? ТОП-10 идей

Подготовила Ирина Румессен

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