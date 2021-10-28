Сериалы, фильмы и мультфильмы на стриминг-сервисах, выходящие на этой неделе

Петровы в гриппе (фильм)
22 октября
Петровы – самая обычная семья. Он – автослесарь, она – библиотекарь, у них есть сын, но вместе они не живут. Казалось бы, ничего особенного. Но повседневная реальность взрывается в тот момент, когда семья заболевает гриппом, и жизнь наполняется безумием, фантастикой и сюрреализмом. В фильме Кирилла Серебренникова снялись Семён Серзин, Чулпан Хаматова, Юлия Пересильд, Юрий Колокольников, Юрий Борисов и Иван Дорн.
Talk (передача, 2 сезон)
26 октября
Комики говорят на жизненные темы: от предпочтений в сексе до школьного буллинга. Во втором сезоне они втроём: Тимур Каргинов, Азамат Мусагалиев и Нурлан Сабуров. Каждую передачу четвёртое кресло займёт новый гость.
Женский стендап (передача, 4 сезон)
27 октября
Для героинь «Женского стендапа» нет запретных тем. Они честно говорят о том, что их не устраивает в отношениях, высмеивают стереотипы семейной жизни и откровенно заявляют, что быть хорошей матерью вообще-то очень сложно.
Отец Сергий (сериал)
27 октября
Роман Маякин играет священника: его отец Сергий – бабник и пьяница, который по заданию церкви охотится на нечисть в Москве. После одного из убийств на него выходит следовательница Екатерина Земцова (Лукерья Ильяшенко), но вместо ареста ей приходится сражаться вместе с ним против обнаглевшего вампира. Сергий и Катя объединяются в команду и начинают истреблять известных нам с детства фольклорных злодеев – от Кощея до Баюна. Каждая серия длится 15 минут, из которых позже можно собрать при желании один полный метр.
Вселенная Хакинга (сериал)
28 октября
Хакер Федор всю жизнь пытается найти родителей, которые оставили его в детстве. В этом ему помогают верные друзья — стиляга-кодер Борис и технарь-интроверт Игнат. Очередная попытка приводит к тому, что хакеры впутываются в межгалактический конфликт землян и комодианцев. Теперь от Федора, Бориса и Игната зависит судьба всей планеты.
Струны (сериал)
Знаменитый виолончелист Константин Багрицкий со скандалом уволился из Нью-Йоркского симфонического оркестра и вернулся в Москву, чтобы преподавать в Академии Гнесиных. Под его крыло попадают четверо амбициозных студентов и ради победы на международном конкурсе они готовы пойти на все. В главной роли Артём Ткаченко.
Армия воров (фильм)
Загадочная женщина нанимает банковского служащего Дитера, чтобы украсть содержимое сейфов, которые невозможно взломать. Фильм является приквелом фильма “Армия мертвецов” Зака Снайдера.
Разжимая кулаки (фильм)
Победитель конкурса “Особый взгляд” на Каннском кинофестивале и претендент на “Оскар” от России. Небольшой северо осетинский шахтерский городок Мизур зажат между отвесными скалами. Сюда после трагических событий перевез свою семью Заур. Сыновей и дочь он воспитывает строго, не зная границ между отцовской заботой и гиперопекой. Разомкнуть отцовские объятия, чтобы наконец начать самостоятельную жизнь, оказывается сложнее, чем казалось.
Сериалы, фильмы и мультфильмы на стриминг-сервисах, выходящие на этой неделе
Петровы в гриппе (фильм) 22 октября OKKO Петровы – самая обычная семья. Он – автослесарь, она – библиотекарь, у них есть сын, но вместе они не живут. Казалось бы, ничего особенного. Но повседневная реальность взрывается в тот момент, когда семья заболевает гриппом, и жизнь наполняется безумием, фантастикой и сюрреализмом. В фильме Кирилла
Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 29 октября)
На экраны литовских кинотеатров выходят три премьеры. Мультфильм для всей семьи, фильм ужасов и документальный фильм о модном доме Кардена. Неисправимый Рон / Ron’s Gone Wrong (2021) 7+ (мультфильм) Стеснительный Барни получает в подарок робота. Тот должен помочь своему хозяину сделать публикации в соцсетях, поддерживать связь с одноклассниками и
Топ-6 фильмов 2019-го года
На этой неделе мы предлагаем вспомнить лучшие фильмы 2018-го года. Джокер / Joker (2019) Неожиданный фильм-комикс, который больше похож на драму, чем на какой-то из супергеройских фильмов. Комик Артур Флек живет с больной матерью, которая с детства учит его «ходить с улыбкой». Пытаясь нести в мир хорошее и дарить людям радость, Артур сталкивается с
Что посмотреть онлайн на этой неделе
Что посмотреть онлайн на этой неделе Битва на Шельде (фильм) 20 октября Netflix В битве на Шельде – одном из решающих сражений Второй мировой – трагически сплетаются судьбы пилота планера, солдата фашистской армии и невольной участницы Сопротивления. Клыки ночи (фильм) 20 октября NETFLIX Молодой водитель подвозит двух загадочных женщин, которые
Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 22 октября)
На экраны литовских кинотеатров выходят четыре премьеры. Балтийская шпионская драма, фильм-ужасов про маньяка в маске, семейная драма и биографическая драма о художнике с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли. Операция О2 / O2 (2020) (шпионский триллер) Эстонский разведчик накануне Второй мировой войны должен выследить загадочного
Топ-6 фильмов 2018-го года
На этой неделе мы предлагаем вспомнить лучшие фильмы 2018-го года. Зеленая книга / Green Book (2018) Оскароносная драма Вигго Мортенсеном и Махершала Али в главных ролях. 60-е годы в США. Вышибала Тони по прозвищу Болтун ищет подработку на пару месяцев. Как раз в это время Дон Ширли – талантливый чернокожий музыкант – собирается в турне […]
Фильмы и сериалы онлайн на этой неделе
Жена олигарха (сериал) 11 октября СТС Жизнь Альбины меняется в один миг: под угрозой ареста муж-олигарх бросает её, прихватив с собой все деньги. Всё, что осталось от супруга, – двое детей и российская фабрика на грани банкротства. Теперь Альбина вынуждена забыть о роскошной жизни в лондонском особняке и вспомнить то, что ей говорили на
Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 15 октября)
На экраны литовских кинотеатров выходят три премьеры. французская драма победившая на Каннском фестивале, рыцарский детектив от Ридли Скотта и вторая часть похождений Венома. Титан / Titane (2021) 18+ (драма) Победитель Каннского фестиваля этого года. История серийной убийцы. В детстве она попала в аварию и получила травму головы. Главной
Топ-6 фильмов 2017-го года
На этой неделе мы предлагаем вспомнить лучшие фильмы 2017-го года. Логан / Logan (2017) Последний фильм Хью Джекмана в роли Росомахи. В недалеком будущем уставший от жизни Логан заботится о больном профессоре Икс, который прячется неподалеку от мексиканской границы. Но жизнь Логана меняется, когда он встречает одаренную девочку-мутанта. Хью
Фильмы и сериалы онлайн на этой неделе
Виновный (фильм) 01 октября NETFLIX Детектив полиции, пониженный в должности до оператора службы спасения, пытается спасти дозвонившуюся на протяжении долгого и ужасного дня открытий — и расплаты. В главных ролях: Джейк Джилленхол и Итан Хоук. В твоем доме кто-то есть (фильм) 06 октября NETFLIX Макани и ее друзья из школы «Осборн Хай» пытаются найти и […]