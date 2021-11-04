Что смотреть в сети на этой неделе

Привычную жизнь автосервиса нарушает приход нового автослесаря – девушки Сани. Несмотря на её опыт в ремонте автомобилей, Саню ждут сальные насмешки коллег и недоверие клиентов. Своим упорством и находчивостью ей придётся доказать всем, что она профи и автомобили – это её призвание. В главных ролях: Арина Фёдорова, Михаил Богдасаров, Андрей Федорцов и другие.