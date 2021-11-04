Что посмотреть

Что смотреть в сети на этой неделе

Автор Гинтарас Зукас
Что смотреть в сети на этой неделе
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Сомнительный убийца (мини-сериал)

с 03 ноября

NETFLIX

Сериал о предполагаемом свидетеле убийства шведского премьер-министра Улофа Пальме. Возможно, именно «свидетель» и был убийцей – и остался безнаказанным.

Тем больнее падать (фильм)

с 03 ноября

NETFLIX

Жаждущий мести преступник Нэт Лав отправляется со своими людьми на поиски давнего врага Руфуса Бака – безжалостного лидера банды, который недавно вышел на свободу. В главных ролях Идрис Эльба и Реджина Кинг.

Доктор Брейн (мини-сериал)

с 04 ноября

Apple TV+

Южнокорейский сериал рассказывает о блестящем ученом, изучающем человеческий мозг, который переживает страшную личную трагедию. В попытках выяснить, что случилось с его семьей, он проводит «нейросинхронизации» с мертвыми, чтобы получить доступ к их воспоминаниям в поисках подсказок. 

Везёт (сериал, 1 сезон)

с 04 ноября

IVI

Сериал про бывшего мотогонщика, чемпиона мототрека, который став запойным алкоголиком подрабатывает трезвым водителем и пытается наладить свою жизнь. В главных ролях: Евгений Цыганов, Светлана Ходченкова, Владимир Меньшов, Кирилл Кяро.

Собор (сериал, 1 сезон)

с 04 ноября

OKKO

1700 год. В разгаре Петровские реформы, общество кардинально меняется: от отрицания Бога до сознательной веры и обретения любви. Даже когда она вопреки всему. В главных ролях: Александр Балуев, Юлия Снигирь, Алексей Бардуков, Александр Коршунов, Максим Аверин.

Финч (фильм)

с 05 ноября

Apple TV+

Знаменитый виолончелист Константин Багрицкий со скандалом уволился из Нью-Йоркского симфонического оркестра и вернулся в Москву, чтобы преподавать в Академии Гнесиных. Под его крыло попадают четверо амбициозных студентов и ради победы на международном конкурсе они готовы пойти на все. В главной роли Артём Ткаченко.

Бендер: Последняя афера

с 05 ноября

PREMIER

Финальная часть трилогии о невероятных приключениях двух аферистов – Ибрагима Бендера и его преемника Оси Задунайского. Они отправляются на юг России, чтобы завладеть золотым жезлом графа Румянцева. В погоне за сокровищем им придется переодеться террористами, цирковыми артистами и даже путешествующими дамами. В главных ролях: Сергей Безруков, Юрий Колокольников, Гарик Харламов, Вера Брежнев и другие

Неуловимый аромат любви (фильм)

с 05 ноября

NETFLIX

Встретив идеального парня в приложении для знакомств, писательница из Лос-Анджелеса летит через всю страну, чтобы удивить его на Рождество, но узнаёт, что ее обманули.

Нарко: Мексика (сериал, 3 сезон)

с 05 ноября

NETFLIX

Смотрите о том, как начиналась война наркоторговцев в 1980-х, в новой реалистичной саге «Нарко», где рассказывается правдивая история становления картеля Гвадалахары.

Герда (фильм)

с 05 ноября

PREMIER

Лера учится на соцфаке, живет в провинции. Лера не знает, как сделать свою жизнь лучше. Каждую ночь ей снится Душа. И однажды Душа появляется в реальной жизни. В главных ролях Анастасия Красовская, Юра Борисов, Дарюс Гумаускас

Аркейн (мультсериал, 1 сезон)

с 06 ноября

NETFLIX

История разворачивается в утопическом краю Пилтовере и жестоком подземном мире Зауне и рассказывает о становлении двух легендарных чемпионов Лиги и о той силе, что разведёт их по разные стороны баррикад.

Дед мороз вернулся (фильм)

с 07 ноября

NETFLIX

Четыре сестры совсем не ладят. Но им приходится найти общий язык, когда их давно пропавший отец под Рождество заявляется в шикарное родовое гнездо.

Саня, газуй! (сериал, 1 сезон)

с 07 ноября

OKKO

Привычную жизнь автосервиса нарушает приход нового автослесаря – девушки Сани. Несмотря на её опыт в ремонте автомобилей, Саню ждут сальные насмешки коллег и недоверие клиентов. Своим упорством и находчивостью ей придётся доказать всем, что она профи и автомобили – это её призвание. В главных ролях: Арина Фёдорова, Михаил Богдасаров, Андрей Федорцов и другие.
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