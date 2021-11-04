Что смотреть в сети на этой неделе

Сомнительный убийца (мини-сериал)
с 03 ноября
Сериал о предполагаемом свидетеле убийства шведского премьер-министра Улофа Пальме. Возможно, именно «свидетель» и был убийцей – и остался безнаказанным.
Тем больнее падать (фильм)
с 03 ноября
Жаждущий мести преступник Нэт Лав отправляется со своими людьми на поиски давнего врага Руфуса Бака – безжалостного лидера банды, который недавно вышел на свободу. В главных ролях Идрис Эльба и Реджина Кинг.
Доктор Брейн (мини-сериал)
с 04 ноября
Южнокорейский сериал рассказывает о блестящем ученом, изучающем человеческий мозг, который переживает страшную личную трагедию. В попытках выяснить, что случилось с его семьей, он проводит «нейросинхронизации» с мертвыми, чтобы получить доступ к их воспоминаниям в поисках подсказок.
Везёт (сериал, 1 сезон)
с 04 ноября
Сериал про бывшего мотогонщика, чемпиона мототрека, который став запойным алкоголиком подрабатывает трезвым водителем и пытается наладить свою жизнь. В главных ролях: Евгений Цыганов, Светлана Ходченкова, Владимир Меньшов, Кирилл Кяро.
Собор (сериал, 1 сезон)
с 04 ноября
1700 год. В разгаре Петровские реформы, общество кардинально меняется: от отрицания Бога до сознательной веры и обретения любви. Даже когда она вопреки всему. В главных ролях: Александр Балуев, Юлия Снигирь, Алексей Бардуков, Александр Коршунов, Максим Аверин.
Финч (фильм)
Знаменитый виолончелист Константин Багрицкий со скандалом уволился из Нью-Йоркского симфонического оркестра и вернулся в Москву, чтобы преподавать в Академии Гнесиных. Под его крыло попадают четверо амбициозных студентов и ради победы на международном конкурсе они готовы пойти на все. В главной роли Артём Ткаченко.
Бендер: Последняя афера
Финальная часть трилогии о невероятных приключениях двух аферистов – Ибрагима Бендера и его преемника Оси Задунайского. Они отправляются на юг России, чтобы завладеть золотым жезлом графа Румянцева. В погоне за сокровищем им придется переодеться террористами, цирковыми артистами и даже путешествующими дамами. В главных ролях: Сергей Безруков, Юрий Колокольников, Гарик Харламов, Вера Брежнев и другие
Неуловимый аромат любви (фильм)
Встретив идеального парня в приложении для знакомств, писательница из Лос-Анджелеса летит через всю страну, чтобы удивить его на Рождество, но узнаёт, что ее обманули.
Нарко: Мексика (сериал, 3 сезон)
Смотрите о том, как начиналась война наркоторговцев в 1980-х, в новой реалистичной саге «Нарко», где рассказывается правдивая история становления картеля Гвадалахары.
Герда (фильм)
с 05 ноября
PREMIER
Лера учится на соцфаке, живет в провинции. Лера не знает, как сделать свою жизнь лучше. Каждую ночь ей снится Душа. И однажды Душа появляется в реальной жизни. В главных ролях Анастасия Красовская, Юра Борисов, Дарюс Гумаускас
Аркейн (мультсериал, 1 сезон)
с 06 ноября
История разворачивается в утопическом краю Пилтовере и жестоком подземном мире Зауне и рассказывает о становлении двух легендарных чемпионов Лиги и о той силе, что разведёт их по разные стороны баррикад.
Дед мороз вернулся (фильм)
с 07 ноября
Четыре сестры совсем не ладят. Но им приходится найти общий язык, когда их давно пропавший отец под Рождество заявляется в шикарное родовое гнездо.
Саня, газуй! (сериал, 1 сезон)
с 07 ноября
OKKO
Привычную жизнь автосервиса нарушает приход нового автослесаря – девушки Сани. Несмотря на её опыт в ремонте автомобилей, Саню ждут сальные насмешки коллег и недоверие клиентов. Своим упорством и находчивостью ей придётся доказать всем, что она профи и автомобили – это её призвание. В главных ролях: Арина Фёдорова, Михаил Богдасаров, Андрей Федорцов и другие.