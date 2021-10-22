Что посмотреть онлайн на этой неделе

Битва на Шельде (фильм)
20 октября
В битве на Шельде – одном из решающих сражений Второй мировой – трагически сплетаются судьбы пилота планера, солдата фашистской армии и невольной участницы Сопротивления.
Клыки ночи (фильм)
20 октября
Молодой водитель подвозит двух загадочных женщин, которые планируют посетить несколько вечеринок. Когда они раскрывают свою сущность, ему приходится сражаться за жизнь.
Застрявшие вместе (фильм)
20 октября
В Париже объявляют локдаун на время пандемии, и необычным жильцам многоквартирного дома приходится привыкать к новому распорядку — и друг к другу.
Неслучайные связи (аудиофильм)
21 октября
21 октября на ютьюб-канале режиссера Алексея Красовского выйдет первый российский аудиофильм — картина, в которой вообще нет изображения (только текстовая визуализация), а все события разворачиваются в разговорах. «Неслучайные связи» состоят из 16 переплетенных друг с другом историй, герои которых общаются с собеседником, не видя его — кто-то говорит по телефону, кто-то прячется, кто-то лишен зрения. В фильме участвуют Алена Бабенко, Семен Трескунов, а также актеры дубляжа.
Молоко (фильм)
22 октября
В Кировске, где живет Зоя, жизнь идет своим чередом. Несмотря на врачебный диагноз – бесплодие, из ее груди начинает идти чудодейственное молоко, способное залечивать душевные раны людей. В главной роли первая актриса-космонавт Юлия Пересильд, а также Андрей Бурковский, Гоша Куценко, Юрий Колокольников и Евгений Гришковец.
Майя и три воина (мультфильм, сериал)
Отважная принцесса-воительница отправляется в опасный путь, чтобы исполнить древнее пророчество и спасти человечество от гнева мстительных богов.
Вторжение (сериал)
Масштабный научно-фантастический сериал об инопланетном вторжении, которое показано глазами пяти людей из разных уголков мира. Это шериф, которому остался день до пенсии; тоскующий по дому американский солдат в Афганистане; сирийка, бросившая работу ради семьи; а также британский школьник и девушка-авиаконструктор из Японии.
Лок и ключ (сериал, 2ой сезон)
После гибели отца трое ребят вместе с мамой переезжают в старинное родовое поместье. Здесь они находят волшебные ключи, которые таят в себе особую силу… и секреты.
Что посмотреть онлайн на этой неделе
Что посмотреть онлайн на этой неделе Битва на Шельде (фильм) 20 октября Netflix В битве на Шельде – одном из решающих сражений Второй мировой – трагически сплетаются судьбы пилота планера, солдата фашистской армии и невольной участницы Сопротивления. Клыки ночи (фильм) 20 октября NETFLIX Молодой водитель подвозит двух загадочных женщин, которые
Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 22 октября)
На экраны литовских кинотеатров выходят четыре премьеры. Балтийская шпионская драма, фильм-ужасов про маньяка в маске, семейная драма и биографическая драма о художнике с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли. Операция О2 / O2 (2020) (шпионский триллер) Эстонский разведчик накануне Второй мировой войны должен выследить загадочного
Топ-6 фильмов 2018-го года
На этой неделе мы предлагаем вспомнить лучшие фильмы 2018-го года. Зеленая книга / Green Book (2018) Оскароносная драма Вигго Мортенсеном и Махершала Али в главных ролях. 60-е годы в США. Вышибала Тони по прозвищу Болтун ищет подработку на пару месяцев. Как раз в это время Дон Ширли – талантливый чернокожий музыкант – собирается в турне […]
Фильмы и сериалы онлайн на этой неделе
Жена олигарха (сериал) 11 октября СТС Жизнь Альбины меняется в один миг: под угрозой ареста муж-олигарх бросает её, прихватив с собой все деньги. Всё, что осталось от супруга, – двое детей и российская фабрика на грани банкротства. Теперь Альбина вынуждена забыть о роскошной жизни в лондонском особняке и вспомнить то, что ей говорили на
Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 15 октября)
На экраны литовских кинотеатров выходят три премьеры. французская драма победившая на Каннском фестивале, рыцарский детектив от Ридли Скотта и вторая часть похождений Венома. Титан / Titane (2021) 18+ (драма) Победитель Каннского фестиваля этого года. История серийной убийцы. В детстве она попала в аварию и получила травму головы. Главной
Топ-6 фильмов 2017-го года
На этой неделе мы предлагаем вспомнить лучшие фильмы 2017-го года. Логан / Logan (2017) Последний фильм Хью Джекмана в роли Росомахи. В недалеком будущем уставший от жизни Логан заботится о больном профессоре Икс, который прячется неподалеку от мексиканской границы. Но жизнь Логана меняется, когда он встречает одаренную девочку-мутанта. Хью
Фильмы и сериалы онлайн на этой неделе
Виновный (фильм) 01 октября NETFLIX Детектив полиции, пониженный в должности до оператора службы спасения, пытается спасти дозвонившуюся на протяжении долгого и ужасного дня открытий — и расплаты. В главных ролях: Джейк Джилленхол и Итан Хоук. В твоем доме кто-то есть (фильм) 06 октября NETFLIX Макани и ее друзья из школы «Осборн Хай» пытаются найти и […]
Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 08 октября)
На экраны литовских кинотеатров выходят три премьеры. Мультфильм о семейке Аддамс, комедийный ужастик и новый фильм Педро Альмодовара. Семейка Аддамс: Горящий тур / The Addams Family 2 (2021) 0+ (мультфильм) В семейке Аддамс наступил кризис: дети не хотят общаться с родителями и всё валится из рук. Глава семейства находит выход. Он загружает семью в походный
Топ-6 фильмов 2016-го года
На этой неделе мы предлагаем вспомнить лучшие фильмы 2016-го года. Дэдпул / Deadpool (2016) Самый зубодробительный и отвязный комикс последних лет. Уэйд Уилсон – бывший солдат спецназа, подрабатывающий наемником. Ему диагностируют рак и он соглашается ввести экспериментальную сыворотку. Уилсон становится супергероем и берет себе имя «Дэдпул».
Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 1 октября)
На экраны литовских кинотеатров выходят две премьеры. Мультфильм для семейного просмотра и новый фильм о Джеймсе Бонде. Не время умирать / No Time to Die (2021) 13+ (шпионский боевик) Джеймс Бонд оставил оперативную службу и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Все меняется, когда на острове появляется его старый друг Феликс Лейтер из ЦРУ с