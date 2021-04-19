Что приготовить на гриле? Советует шеф-повар ресторана

Что приготовить на гриле? Интервью Эрнеста Алесина для эфира Rusradio.lt.

– Загадывать на погоду не будем, а на хорошего повара – обязательно. Здравствуй, Анджей.

– Добрый день.

– Надо раскрыть тайну. Ты мой одноклассник – это раз. А, во-вторых, Анджей – шеф-повар ресторана Alma Mater. То есть, ты – как говорится, книга жизни и… любишь готовить.

– …и предложений.

– Слушай, вопрос, который всех мучает. Все знают: взял мясо на гриль, пожарил – вот тебе и шашлык получился. Что тебе в голову приходит, когда мы говорим: чем разнообразить свой гриль-стол на выходные? То есть, что-нибудь в голову тебе приходит такое, что люди могут на раз-два-три просто придумать? Не знаю, запеканочку какую-то, запечь что-то. Ну вот что сейчас первое в голову приходит?

– Ну, я буду, наверное, не так оригинален. Но, первое, что приходит в голову, это когда появляется хорошая погода, просто хочется пожарить шашлык. Вот просто вот, как только солнце посветило.

– Хорошо, а почему ты не хочешь к мясу что-нибудь? Дай что-нибудь к мясу! Что ты там жмешь этот рецепт несчастный? Дай овощ какой-то пожарить.

– Овощ – очень хорошо жарится картофель в фольге. Значит, возьмите картофель, положите в фольгу, соль-перец, заверните, насадите на шампур, – и 40 минут. Обязательно только в фольге. И потомите его вместе. Если шашлык у вас жарится 15 минут, значит на 30 минут раньше раскладывайте на мангале…

– Все, гарнир ты дал! Дай мне овощ еще.

– Просто шикарная вещь – это цукини. Цукини тоже жарится очень быстро, можете взять только соль-перец. Есть, конечно, много лайфхаков в плане травок, но все предпочитают травки, которые они сами любят. Поэтому рекомендовать тут особо нечего. Какие травки любите, такие и сыпьте. Цукини очень хорошо любит гриль, поэтому комбинация цукини, гриль…

– …и картошка! И кусочек мяса. Дай мне еще гриб. Дай мне грибы сейчас! Я хочу, чтобы люди вкусно ели, когда они будут на выходных жарить.

– Грибы. Смотрите. Берете шампиньоны, желательно большие. Отрежьте у них ножки. Ножки отрезаете, кладете шляпкой вниз, внутреннюю часть посыпаете сыром. С майонезом. И выкладываете на решеточку. Все это тоже запекаете.

– Сколько минут?

– Ну, это вообще штука быстрая. Три-пять минут.

– Мне что-нибудь холодненькое еще хочется. Alma Mater ты мой хороший, спасибо тебе большое, что время нашел. Как он готовит, чтоб вы все знали!

– И вам всего самого доброго.

– Простые рецепты, простые решения. Хорошего вечера всем!