Что приготовить на гриле? Советует шеф-повар ресторана

Что приготовить на гриле? Интервью Эрнеста Алесина для эфира Rusradio.lt.
– Загадывать на погоду не будем, а на хорошего повара – обязательно. Здравствуй, Анджей.
– Добрый день.
– Надо раскрыть тайну. Ты мой одноклассник – это раз. А, во-вторых, Анджей – шеф-повар ресторана Alma Mater. То есть, ты – как говорится, книга жизни и… любишь готовить.
– …и предложений.
– Слушай, вопрос, который всех мучает. Все знают: взял мясо на гриль, пожарил – вот тебе и шашлык получился. Что тебе в голову приходит, когда мы говорим: чем разнообразить свой гриль-стол на выходные? То есть, что-нибудь в голову тебе приходит такое, что люди могут на раз-два-три просто придумать? Не знаю, запеканочку какую-то, запечь что-то. Ну вот что сейчас первое в голову приходит?
– Ну, я буду, наверное, не так оригинален. Но, первое, что приходит в голову, это когда появляется хорошая погода, просто хочется пожарить шашлык. Вот просто вот, как только солнце посветило.
– Хорошо, а почему ты не хочешь к мясу что-нибудь? Дай что-нибудь к мясу! Что ты там жмешь этот рецепт несчастный? Дай овощ какой-то пожарить.
– Овощ – очень хорошо жарится картофель в фольге. Значит, возьмите картофель, положите в фольгу, соль-перец, заверните, насадите на шампур, – и 40 минут. Обязательно только в фольге. И потомите его вместе. Если шашлык у вас жарится 15 минут, значит на 30 минут раньше раскладывайте на мангале…
– Все, гарнир ты дал! Дай мне овощ еще.
– Просто шикарная вещь – это цукини. Цукини тоже жарится очень быстро, можете взять только соль-перец. Есть, конечно, много лайфхаков в плане травок, но все предпочитают травки, которые они сами любят. Поэтому рекомендовать тут особо нечего. Какие травки любите, такие и сыпьте. Цукини очень хорошо любит гриль, поэтому комбинация цукини, гриль…
– …и картошка! И кусочек мяса. Дай мне еще гриб. Дай мне грибы сейчас! Я хочу, чтобы люди вкусно ели, когда они будут на выходных жарить.
– Грибы. Смотрите. Берете шампиньоны, желательно большие. Отрежьте у них ножки. Ножки отрезаете, кладете шляпкой вниз, внутреннюю часть посыпаете сыром. С майонезом. И выкладываете на решеточку. Все это тоже запекаете.
– Сколько минут?
– Ну, это вообще штука быстрая. Три-пять минут.
– Мне что-нибудь холодненькое еще хочется. Alma Mater ты мой хороший, спасибо тебе большое, что время нашел. Как он готовит, чтоб вы все знали!
– И вам всего самого доброго.
– Простые рецепты, простые решения. Хорошего вечера всем!