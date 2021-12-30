Что съесть за новогодним столом, чтобы не поправиться

В интернете попадается забавная шутка: «Сначала говорят, что как встретишь Новый год, так его и проведешь, а потом: ой, как бы перестать объедаться по ночам». В любом случае, за новогодним столом нам сидеть уже через считанные часы. Можно ли приготовить к празднику что-то такое, чтобы не поправиться?

Горячие блюда

Чтобы после времени, проведенного за праздничным столом, не страдать от проблем с животом, важно есть поменьше жирного. И мясо – первый пункт, с которым это несложно проделать. Достаточно просто остановить свой выбор на птице – индейке или курице. Подойдут также телятина или говядина. А маринад для запекания отлично получается из сочетаний соевого соуса, оливкового масла, меда, небольшого количества горчицы и приправ. Запекать курицу или индейку можно в рукаве, а можно под фольгой. Кстати, высчитать время выпечки индейки можно по формуле. На каждый килограмм ее веса понадобится примерно 30-40 минут выпекания. То есть, в среднем индейка весом 4-5 кг запекается около 3-4 часов. Из них три часа – под фольгой, и около часа – без нее. Готовность очень удобно проверять с помощью специального кулинарного термометра. Так мясо никогда не останется сырым.

Салат

Могут ли оливье или селедка под шубой быть менее калорийными? Диетологи рекомендуют отказаться от одного из самых калорийных ингредиентов – картофеля. Понятно, что это уже будет «не тот» салат, но чего не сделаешь для здоровья. В оливье советуют класть больше моркови или зеленого горошка. А селедку под шубой делать с большим, чем обычно, объемом свеклы. Ну и, конечно, здоровье питание не поощряет использование майонеза. Его советуют заменять натуральным йогуртом или нежирной сметаной с добавлением горчицы, оливкового масла, сока лимона, нескольких вареных желтков и специй.

Что касается колбасы, то ее в наших краях кладут в оливье далеко не во всех семьях. И тогда это называется «белый салат». Для такого «базового» салата понадобится картошка (ее количество может быть равным числу «едоков») – скажем, 5 картофелин. Несколько морковок, несколько яиц, примерно стакан горошка. Кстати, это может быть не консервированный горошек, а замороженный – для разморозки его надо положить в дуршлаг и обдать кипятком. Огурцы добавляются по вкусу, потому что они бывают разной засолки. Майонез, как уже говорили, заменяем на «правильный».

Любителям необычных блюд диетологи рекомендуют попробовать приготовить изысканный салат с креветками и авокадо. По количеству и составу ингредиентов он немного похож на оливье. В него добавляются также свежий и маринованный огурец, отварная морковь, яйца, консервированный горошек и йогурт.

Бутерброды

Калорийность традиционных бутербродов с красной рыбой или икрой тоже можно снизить. Для этого советуют брать цельнозерновой хлеб или хлебцы – и вместо масла смазывать обезжиренным творожным сыром. Кстати, в качестве основы для такого бутерброда можно использовать и кружочек свежего огурца. Неэкономично, но зато очень вкусно.

Сладости

Любые тортики и пирожные за праздничным столом – это, конечно же, удар не только по печени, но и по талии. Самыми малокалорийными и безвредными десертами считаются зефир, пастила, мармелад. Знатоки здоровой кухни рекомендуют еще всевозможные сладости, которые готовятся из кокосовой, рисовой, миндальной или овсяной муки. Используются также йогурт, сыр рикота, нежирный мягкий творог и т.п. Самый быстрый и легкий вариант «правильного» десерта может быть еще, например, такой. В формочку для десерта выкладываем взбитый в блендере манго (персик, нектарин или банан с яблоком), добавляем слой немного подслащенного натурального йогурта, а сверху посыпаем семенами чиа, семечками или орешками – и украшаем ягодами.

Радостной и полезной встречи Нового года!