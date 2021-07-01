Что такое аневризма артерий и чем она опасна?

Сосудистый хирург Гедиминас Вайтенас. Фото: lsveikata.lt

– Аневризма, а мы говорим об аневризме артерий, – это расширение стенки артерии. Артерии бывают разных размеров, – и в любой из них может быть это утолщение. Аневризмы, в свою очередь, тоже бывают разного размера и разной локализации. И почти всегда они обнаруживаются у человека случайно. Ни у кого нет никаких симптомов, никто ничего не знает, просто делается какое-то другое обследование, и во время него это обнаруживается. В том и есть опасность аневризмы, что чаще всего она не проявляет никаких симптомов, из-за которых человек мог бы обратиться к врачу. Человек может думать, что у него нет никаких опасных болезней. А опасность аневризмы в том, что, увеличиваясь, – а аневризмы часто увеличиваются, опять же, в зависимости от анатомии и локализации, – они могут достигать такого размера, когда очень сильно возрастает риск разрыва. И если аневризма разрывается, то последствия могут быть очень плохими. Большая часть людей вообще не успевает добраться до больницы. Есть большая часть людей, которые даже попали в больницу и получили положенное лечение. Но лишь маленькая часть больных благополучно переживает разрыв аневризмы.

И поэтому, если они находятся случайно (они не дают никаких симптомов, но они есть), за ними надо следить и в зависимости от анатомической локализации, когда достигается определенный размер, когда риск разрыва становится очень высоким, человеку рекомендуется ее привести в порядок. Чтобы в будущем не произошел разрыв. Дело в том, что это дает очень высокую смертность. Эта болезнь очень часто бывает обусловлена генетически, и этого, к сожалению, не изменить.

Поэтому если, например, известно, что у родителей, дедушек или бабушек, или других ближайших родственников были эти проблемы, таким людям было бы хорошо обратиться к врачу. Рассказать: у моих ближайших родственников в таком-то и таком-то месте была аневризма. В зависимости, опять-таки, от возраста, от локализации аневризмы человеку может быть предложено пройти обследование. Мы предлагаем обследоваться людям в возрасте, людям, которые курят (курящим мужчинам особенно), с болезнями периферийных артерий, атеросклерозом. К слову, часто бывает, когда аневризма обнаруживается во время проведения эхоскопии живота – а это очень частое обследование амбулаторное в поликлинике. Если случайно находят аневризму, то чаще всего – именно при обследовании органов живота при эхоскопии.

В теле человека столько сосудов, что если сложить их в длину, получится примерно 96 тысяч километров. Получается, что длины всех сосудов человека хватит, чтобы два раза обернуть земной шар. Артерия – это самый крупный сосуд. А аорта – самая большая артерия. Для пояснения аорту сравнивают с садовым шлангом. Она достаточно большая, потому что это основной поставщик крови, обогащенной кислородом, к другим органам. Самое распространенное заболевание аорты – атеросклероз, или аневризма.

Аневризмой брюшной аорты называют расширенный участок в нижнем отделе аорты. Аорта отходит от сердца и проходит через грудную клетку и живот, давая ветви ко всем внутренним органам и конечностям. Поскольку аорта является основным кровеносным сосудом, разрыв ее аневризмы может приводить к опасному для жизни кровотечению.

Аневризмы брюшного отдела аорты часто растут медленно и обычно не вызывают никаких симптомов, что затрудняет их выявление. Некоторые аневризмы так никогда и не разрываются, некоторые практически не увеличиваются с годами. Хотя нередко бывает и противоположная ситуация, когда аневризма растет, и растет быстро.

Атеросклероз – это процесс, при котором жиры и некоторые другие вещества скапливаются внутри стенки кровеносного сосуда. Пораженные атеросклерозом сосуды имеют повышенный риск аневризматического расширения.

Из-за большого диаметра аорта особенно чувствительна к перепадам артериального давления. Ежесекундно ей приходится испытывать серьезную нагрузку, продвигая кровь, которую выталкивает сердце. И если давление повышается, возрастает напряжение в стенках аорты. Выдерживать такие колебания ей удается благодаря своей эластичности.

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Причины возникновения аневризмы

Атеросклероз, гипертония, возраст, инфекции, генетика, курение. Аневризмы чаще наблюдаются у мужчин.

Важный момент – регулирование физической активности. Если аневризма уже была диагностирована, активность стоит снизить. В обязательном порядке исключается употребление большого количества кофе, соленой и острой пищи. Основа правильного питания при аневризме – вегетарианские супы, овощи и свежие фрукты, а также молочные продукты.

Профилактика аневризмы сосудов головного мозга

Специфической профилактики аневризм не существует. Рекомендуется контролировать артериальное давление, корректировать показатели холестерина и сахара в крови, избегать воздействия стрессовых факторов и физического перенапряжения.

Пациентам, чьи родственники страдали от подобной проблемы, стоит регулярно проходить комплексные неврологические осмотры для раннего выявления возможной патологии.

Источники: тут и тут.

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