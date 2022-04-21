Что такое аппендицит, и нужен ли нам вообще аппендикс?

Это «Культура здоровья». Тема сегодняшнего выпуска – аппендицит. Что это за болезнь, чем различаются ее острая и хроническая формы? У кого есть шанс заболеть, и какие у аппендицита симптомы? Как вообще определить, что у человека именно аппендицит, а не обычная боль в животе или отравление? Наконец, как лечится аппендицит?

На все эти вопросы нам ответил врач абдоминальной хирургии др. Симонас Усялис.

– Аппендицит – это воспаление червеобразного отростка слепой кишки, аппендикса. Это хирургическая болезнь, потому что она чаще всего лечится именно хирургическим путем. При операции врач удаляет воспаленный червеобразный отросток. И в очень редких случаях возможны другие способы лечения. Если болезнь запущена – у нее острое течение. Довольно старое есть название – хронический аппендицит. Но мы такого диагноза сейчас избегаем, не диагностируем. А в случаях, когда можно было бы говорить, что у человека хронический аппендицит, – это когда он длительное время страдает от хронического аппендицита, мы его не можем оперировать из-за серьезных осложнений, которые могут возникнуть. Тогда он лечится консервативным способом. Антибиотиками, дренажем. Проводится извлечение гноя из брюшной полости – в таком случае этот отросток остается.

Ну и, конечно, в этом отростке остается какое-то воспаление. В таком случае и можно констатировать, что у человека – хронический аппендицит. Который уже нужно оперировать в плановом порядке. Но чаще всего – в 80-90% случаев – у людей случается острый аппендицит.

Причин есть несколько. Одна из причин, которые можно назвать, – это склонность к такой болезни. Чаще всего – если у ближайших родственников был острый аппендицит, вероятность заболеть в каком-то возрасте у таких людей возрастает. Это мы называем наследственностью. Есть и другие причины. Это какие-то инфекции в брюшной полости, или общие инфекции организма. Случаются и экзотические причины. Паразитические черви, находящиеся в организме человека, тоже могут вызвать воспаление. Но это, как мы уже говорили, – бывает очень редко.

Как только появляются первые симптомы, чаще всего они бывают очень похожи на симптомы пищевого отравления. Боль в животе, чаще всего не локализованная в каком-то одном месте. Или если болит часть живота, то в самом начале заболевания человек даже не может определить, в каком конкретно месте находится эта боль. Могут быть тошнота, рвота, потеря аппетита. В течение нескольких часов эти симптомы становятся более выраженными. Они проявляются конкретнее, и проблема выясняется. Боль, которая была по всей территории живота, локализуется в одном месте – в правой нижней части живота. Тошнота и рвота могут пройти. Но могут и оставаться интервально – то проходить, то усиливаться снова.

При появлении боли в животе, конечно же, надо воздержаться от переедания, от острой пищи, принять обезболивающие препараты. И следить за своим состоянием. От начала симптомов до выяснения диагноза может пройти и до 12 часов. Лучше всего – когда это диагностируется в течение суток-двух.

Для чего человеку нужен аппендикс?

Аппендикс многие годы считался рудиментом – то есть, органом, который в процессе эволюции стал попросту ненужным. Рудиментами в человеческом организме считаются, например, копчик, зубы мудрости и клыки, бугорок на ушной раковине и некоторые другие. Дело в том, что после удаления аппендикса не наблюдалось никаких серьезных изменений. И только в 2007 году ученые предположили, что аппендикс – это своеобразное хранилище полезных бактерий. И когда из-за какой-то проблемы, болезни (например, дизентерия) они пропадают из пищеварительного тракта, после выздоровления аппендикс помогает им снова попасть обратно. Таким образом, аппендикс участвует в работе иммунной системы и помогает восстановить микрофлору кишечника естественным путем, без медикаментов. А еще у него есть защитная, гормональная и секрЕторная функции. Так что аппендикс, оказывается, не такой уж и бесполезный орган, как считалось раньше.

К слову, описание аппендикса встречалось уже много столетий назад, в трудах Леонардо да Винчи. Но в средние века хирурги считали аппендицит воспалением мышц и лечили его консервативно. Оперировать аппендицит начали в 18-19-м веках. В истории есть даже несколько случаев, когда хирурги по тем или иным причинам выполняли операцию на себе.

Как распознать аппендицит?

У большинства людей аппендикс находится посередине между пупком и правой подвздошной костью. Что это за кость – можно найти на картинках в интернете. Примерно это место можно определить, если положить ладонь на нижнюю часть живота справа, чуть выше паха. Но это очень примерная информация, потому что положение аппендикса у разных людей может различаться, а боль может отдавать и в ногу, и в пах, и в область возле пупка. Характерная особенность аппендицита – резкая внезапная боль безо всякой причины. Поначалу терпимая, потом – невыносимо сильная. Могут быть тошнота и рвота, повышение температуры. Позже боль может и отступить, но это не повод для успокоения, а время для того, чтобы обратиться к врачу. И уже медицинские работники помогут установить точную причину болей в животе и определить, нужна ли операция.