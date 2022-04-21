Здоровье

Что такое аппендицит, и нужен ли нам вообще аппендикс?

Автор Анжелика Орлёнок

Это «Культура здоровья». Тема сегодняшнего выпуска – аппендицит. Что это за болезнь, чем различаются ее острая и хроническая формы? У кого есть шанс заболеть, и какие у аппендицита симптомы? Как вообще определить, что у человека именно аппендицит, а не обычная боль в животе или отравление? Наконец, как лечится аппендицит?

На все эти вопросы нам ответил врач абдоминальной хирургии др. Симонас Усялис.

Что такое аппендицит, и нужен ли нам вообще аппендикс?

Врач абдоминальной хирургии др. Симонас Усялис. Фото – santa.lt

– Аппендицит – это воспаление червеобразного отростка слепой кишки, аппендикса. Это хирургическая болезнь, потому что она чаще всего лечится именно хирургическим путем. При операции врач удаляет воспаленный червеобразный отросток. И в очень редких случаях возможны другие способы лечения. Если болезнь запущена – у нее острое течение. Довольно старое есть название – хронический аппендицит. Но мы такого диагноза сейчас избегаем, не диагностируем. А в случаях, когда можно было бы говорить, что у человека хронический аппендицит, – это когда он длительное время страдает от хронического аппендицита, мы его не можем оперировать из-за серьезных осложнений, которые могут возникнуть. Тогда он лечится консервативным способом. Антибиотиками, дренажем. Проводится извлечение гноя из брюшной полости – в таком случае этот отросток остается.

Ну и, конечно, в этом отростке остается какое-то воспаление. В таком случае и можно констатировать, что у человека – хронический аппендицит. Который уже нужно оперировать в плановом порядке. Но чаще всего – в 80-90% случаев – у людей случается острый аппендицит.

Причин есть несколько. Одна из причин, которые можно назвать, – это склонность к такой болезни. Чаще всего – если у ближайших родственников был острый аппендицит, вероятность заболеть в каком-то возрасте у таких людей возрастает. Это мы называем наследственностью. Есть и другие причины. Это какие-то инфекции в брюшной полости, или общие инфекции организма. Случаются и экзотические причины. Паразитические черви, находящиеся в организме человека, тоже могут вызвать воспаление. Но это, как мы уже  говорили, – бывает очень редко. 

Как только появляются первые симптомы, чаще всего они бывают очень похожи на симптомы пищевого отравления. Боль в животе, чаще всего не локализованная в каком-то одном месте. Или если болит часть живота, то в самом начале заболевания человек даже не может определить, в каком конкретно месте находится эта боль. Могут быть тошнота, рвота, потеря аппетита. В течение нескольких часов эти симптомы становятся более выраженными. Они проявляются конкретнее, и проблема выясняется. Боль, которая была по всей территории живота, локализуется в одном месте – в правой нижней части живота. Тошнота и рвота могут пройти. Но могут и оставаться интервально – то проходить, то усиливаться снова.

При появлении боли в животе, конечно же, надо воздержаться от переедания, от острой пищи, принять обезболивающие препараты. И следить за своим состоянием. От начала симптомов до выяснения диагноза может пройти и до 12 часов. Лучше всего – когда это диагностируется в течение суток-двух

Что такое аппендицит, и нужен ли нам вообще аппендикс?

Для чего человеку нужен аппендикс?

Аппендикс многие годы считался рудиментом – то есть, органом, который в процессе эволюции стал попросту ненужным. Рудиментами в человеческом организме считаются, например, копчик, зубы мудрости и клыки, бугорок на ушной раковине и некоторые другие. Дело в том, что после удаления аппендикса не наблюдалось никаких серьезных изменений. И только в 2007 году ученые предположили, что аппендикс – это своеобразное хранилище полезных бактерий. И когда из-за какой-то проблемы, болезни (например, дизентерия) они пропадают из пищеварительного тракта, после выздоровления аппендикс помогает им снова попасть обратно. Таким образом, аппендикс участвует в работе иммунной системы и помогает восстановить микрофлору кишечника естественным путем, без медикаментов. А еще у него есть защитная, гормональная и секрЕторная функции. Так что аппендикс, оказывается, не такой уж и бесполезный орган, как считалось раньше. 

К слову, описание аппендикса встречалось уже много столетий назад, в трудах Леонардо да Винчи. Но в средние века хирурги считали аппендицит воспалением мышц и лечили его консервативно. Оперировать аппендицит начали в 18-19-м веках. В истории есть даже несколько случаев, когда хирурги по тем или иным причинам выполняли операцию на себе.

Как распознать аппендицит?

У большинства людей аппендикс находится посередине между пупком и правой подвздошной костью. Что это за кость – можно найти на картинках в интернете. Примерно это место можно определить, если положить ладонь на нижнюю часть живота справа, чуть выше паха. Но это очень примерная информация, потому что положение аппендикса у разных людей может различаться, а боль может отдавать и в ногу, и в пах, и в область возле пупка. Характерная особенность аппендицита – резкая внезапная боль безо всякой причины. Поначалу терпимая, потом – невыносимо сильная. Могут быть тошнота и рвота, повышение температуры. Позже боль может и отступить, но это не повод для успокоения, а время для того, чтобы обратиться к врачу. И уже медицинские работники помогут установить точную причину болей в животе и определить, нужна ли операция.

Sledite Za Novostjami Turizma Otdyha I Kultury V Nashih Socialnyh Setjah 1350 X 250 Px 2
Метки:

Актуальные новости

Родинки. Какими они бывают, и как отличить «хорошую» родинку от «плохой»

Родинки. Какими они бывают, и как отличить «хорошую» родинку от «плохой»

Автор Анжелика Орлёнок
В следующем году планируется централизовать услуги скорой помощи

В следующем году планируется централизовать услуги скорой помощи

Автор Анжелика Орлёнок
Аллергия на цветочную пыльцу. Как от нее уберечься?

Аллергия на цветочную пыльцу. Как от нее уберечься?

Автор Анжелика Орлёнок
Пищевая аллергия и ее отличие от непереносимости продуктов

Пищевая аллергия и ее отличие от непереносимости продуктов

Автор Анжелика Орлёнок
Аллергия на домашнюю бытовую химию. Как ее избежать?

Аллергия на домашнюю бытовую химию. Как ее избежать?

Автор Анжелика Орлёнок
Акне. Что это такое и как с этим справиться?

Акне. Что это такое и как с этим справиться?

Автор Анжелика Орлёнок
О том, как правильно ухаживать за кожей рук в холодную погоду

О том, как правильно ухаживать за кожей рук в холодную погоду

Автор Анжелика Орлёнок
Женские темы. От чего зависит, как будет выглядеть живот после родов

Женские темы. От чего зависит, как будет выглядеть живот после родов

Автор R•RADIO
А что вы хотели бы получить в подарок на день рождения?

А что вы хотели бы получить в подарок на день рождения?

Автор R•RADIO