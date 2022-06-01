Что такое «хороший чайник» и как его выбрать?

В жаркие летние дни – а такие обязательно придут – очень выручает горячий чай. Хотя, на самом деле, чай выручает и в холодные дни. И в долгие зимние вечера. А значит дома обязательно должен быть хороший чайник. Как его выбрать?

Многим нравится пользоваться чайником, в котором вода разогревается на плите. Но сегодня речь пойдет об электрических чайниках, которые хороши тем, что требуют к себе меньше внимания и сами отключаются после того, как вода закипит.

Пластиковые чайники

Один из главных параметров качества – это материал. Самый популярный и дешевый вариант – пластмассовый электрический чайник.

Многих привлекает долговечность, легкость и низкая цена таких чайников – их часто выставляют на распродажу крупные торговые сети. Но как раз об этих параметрах чайника мы говорить не будем. Потому что ориентируемся на свое здоровье и заботимся о качестве получаемой воды. А значит, нам важнее рассмотреть недостатки.

Владельцам таких чайников можно предложить провести небольшой опыт. Вскипятить воду, а потом вылить ее и осторожно понюхать внутри чайника. Если у вас не будет насморка, вы обязательно почувствуете запах. Знающие люди говорят, что так пахнет полипропилен, который при нагревании выделяет формальдегиды. Через некоторое время использования такого чайника даже самый здоровый человек может получить проблемы с желудком, печенью, почками, кишечником и так далее. Полипропиленовый чайник маркируется «PP», и если вы заметили такую маркировку, то покупать его точно не стоит.

К слову, есть и добротные чайники, которые изготавливаются из пищевого пластика. Такой пластик даже при высокой температуре не выделяет опасные соединения. Но, во-первых, такой чайник будет стоить дороже. А во-вторых, даже он прослужит всего 2-3 года, а потом его надо будет заменить на новый.

И «не пластиковые» чайники

Есть еще чайники из поликарбоната, более дорогого и качественного материала, но их тоже многие специалисты не рекомендуют использовать.

Следующий популярный вариант – металлические чайники. Модель из нержавеющей стали считается очень даже хорошим вариантом. А вот алюминиевый – не очень. За время эксплуатации поверхностный защитный слой обязательно сотрется, и в результате в процессе кипячения вода будет сдабриваться ионами металла. Понятно, что пользы от них точно нет.

Самым хорошим и безопасным на сегодняшний день специалисты называют стеклянный чайник. Конечно же, он хрупкий. И стоит недешево. Но стекло, или керамика, – экологически чистые материалы. Поэтому в обзорах многих магазинов рекомендуется, есть возможность, присмотреться именно к таким моделям.