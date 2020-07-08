Listen to «Что такое пожарный извещатель, и как он может спасти жизнь» on Spreaker.

Мы знаем, что в нашей стране есть требование — устанавливать в своих домах и квартирах детекторы дыма. Насколько это требование обязательное, и насколько такие детекторы могут действительно помочь спастись от беды? С такими вопросами мы обратились к начальнику учебного отдела Школы пожарных спасателей Гинтарасу Паулаускасу. Здравствуйте!

— Добрый день, уважаемые радиослушатели. Общие правила пожарной безопасности Литвы предусматривают, что в каждой квартире, в каждой комнате должен стоять дымовой извещатель. Что это такое и зачем он нужен? Если мы говорим о квартире — лучше всего, конечно, это автономный извещатель, основная цель которого — разбудить человека, если в квартире начался пожар, если есть дым, который может появиться от того, что что-то горит, тлеет или даже что вы забыли выключить сковороду, она начинает потихонечку выделять дым — пожарный извещатель на это реагирует и дает сигнал.

— Вообще, иногда он реагирует даже если просто что-то жаришь в духовке — но лучше, конечно, пусть будет так…

— Конечно. Дело в том, что пожарный извещатель в дежурном состоянии каждые 45 секунд мигает красной лампочкой, говоря о том, что: я вас защищаю, и готов в любую минуту среагировать на дым от пожара, от той же самой сковороды, или даже на большое количество пара, выделяющегося при варке, жарке на кухне. Поэтому на кухне такой извещатель я не рекомендую ставить. Но рекомендую обязательно извещатели ставить там, где вы спите, где ваша основная эвакуационная лестница, куда вы будете выходить. И где спят ваши дети — обязательно нужно поставить пожарные извещатели. Дело в том, что спящий человек не чувствует дыма, он еще больше засыпает, потому что в дыму есть угарный газ, который человека и убивает. Поэтому вовремя проснуться, вовремя увидеть огонь — это и есть основная задача пожарного извещателя.

— А как быстро он срабатывает?

— Могу из практики сказать, что пожарный извещатель срабатывает где-то минута-полторы от начала пожара, и если у вас есть вода, в которой стоят цветы для вашей дамы, или от вашего избранника, вы можете эти цветы вынуть и сразу затушить — этого количества воды хватит, чтобы потушить пожар, который продолжается полторы минуты. Но, как показывает, опять же, практика, в течение 5-7 минут комната полностью наполняется огнем, и уже здесь вы потушить ничего не сможете. То есть, у вас очень мало времени на реакцию, и если извещатель не работает, вы просто умрете. А он сработает — и вас спасет.

— Поэтому надо периодически проверять, работает ли приборчик?

— Нет, не обязательно проверять. Опять же, все извещатели сделаны достаточно умными на сегодняшний день. Когда батарейка у них на исходе, они этим каждым миганием через 40-45 секунд, они короткий звуковой сигнал — “пип” — издают для того, чтобы поменять батарейку. Если вы еще не приобрели, я все-таки рекомендую — опять же, как специалист, — лучше покупать чуть-чуть дороже пожарный извещатель, в котором уже встроена внутрь батарейка, и она дает гарантию на 10 лет. В данном случае на — ну, по крайней мере, лет на восемь, — вы не будете иметь проблем с защитой.