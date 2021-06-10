Что такое разрешение суда и как его получить?

– Суд – это не только институт, разрешающий споры между людьми. Он играет важную роль в обеспечении прав наиболее уязвимых лиц – несовершеннолетних. Одна из таких функций – выдача разрешений суда.

– Разрешение суда обычно необходимо в тех случаях, когда заявители, у которых есть несовершеннолетние дети, хотят продать или заложить недвижимость банку или иным образом ограничить права на недвижимость.

– Как получить разрешение суда? Заявитель должен подать прошение о выдаче разрешения суда в районный суд по месту жительства или онлайн через систему e.teismas.lt. Заявление можно заполнять в произвольной форме или по образцу.

– Заявление о выдаче разрешения на продажу или залог квартиры (дома) должен подавать один из родителей ребенка или уполномоченное ими лицо.

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