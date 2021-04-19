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Что такое услуга “временной передышки” и как ее получить

Автор Анжелика Орлёнок 22
Что такое услуга "временной передышки" и как ее получить

Люди, которые ухаживают на дому за родственниками с инвалидностью или за людьми преклонного возраста, не способными о себе позаботиться, могут получить услугу “временной передышки”. 

Такая услуга оказывается на дому, в дневном центре или в учреждении социальной опеки. Для ее получения надо обращаться в свое самоуправление. При этом решение, принятое самоуправлением, действует 24 месяца. Это значит, что в течение двух лет семье не надо будет дополнительно обращаться за повторными разрешениями на услугу. А все дела и поездки можно будет запланировать заранее. Будет ли услуга бесплатной, либо за нее придется платить, определяется в каждом конкретном случае в зависимости от доходов человека с ограниченными возможностями.

Как часто и на какой срок можно получить “услугу передышки”?

Каждая семья имеет право на 720 часов (30 суток) “временной передышки” в год. Люди, которые ухаживают за родственниками с ограниченными возможностями или пожилыми людьми, могут выбирать форму услуги в зависимости от своих потребностей. Например, один раз выбрать помощь по дому, другой раз – в дневном центре или в виде краткосрочной опеки. Если у людей нет необходимости в помощи по дому или дневном социальном уходе, эти часы могут быть расходованы на краткосрочную социальную опеку, и наоборот. Однако при этом важно учитывать, что общая продолжительность услуг не может превышать 720 часов (30 суток) в год.

В данный момент такая услуга доступна в 37 самоуправлениях из 60. Услугой “временной передышки” уже воспользовались 150 человек. В дальнейшем намечено эту услугу расширять. 

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