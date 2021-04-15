Что такое вакцина, и нужна ли вам прививка от COVID-19?

По всему миру развернулась программа массовой вакцинации, чтобы обуздать пандемию COVID-19. Информации на эту тему море, но порой очень непросто в ней разобраться. Что же такое вакцина, и как она воздействует на организм человека?

Что такое вакцина?

Вакцина подготавливает организм к борьбе с возбудителем той или иной инфекции — конкретным вирусом или бактерией. Вакцины содержат инактивированные (убитые) или ослабленные микроорганизмы, вызывающие заболевание, либо их фрагменты. Их задача – познакомить организм с патогеном прежде, чем он подхватит его в обычной обстановке.

Это заставляет нашу иммунную систему, во-первых, распознать вторгнувшегося врага, а, во-вторых, произвести антитела, чтобы научиться с ним бороться. Она реагирует на такое безопасное знакомство точно так же, как если бы оно происходило с настоящим, агрессивным патогеном. Вы не заболеете от самой прививки, но у некоторых людей может возникнуть реакция на нее, например, боль (или припухание) в месте укола или даже небольшая температура.

Зато вы приобретаете иммунитет к этой болезни.

Именно поэтому вакцины являются столь мощным способом в борьбе с различными заболеваниями: они не лечат болезнь, а предотвращают ее развитие.

Безопасна ли иммунизация?

Вакцинация как способ предотвращения заболевания была известна в Китае еще в Х веке, однако пионером вакцинации стал английский врач Эдвард Дженнер, который в 1796 году заметил, что легко переносимый человеком вирус коровьей оспы дает защиту от черной оспы.

Он проверил эту теорию на практике, сделав, к примеру, одну из первых прививок с помощью содержимого болячки коровьей оспы. Два года спустя эти наблюдения Дженнер опубликовал в научном журнале Королевского научного общества. Тогда и появилось слово «вакцинация» — от латинского слова vacca, то есть «корова».

Изобретение вакцинации считается одним из самых грандиозных достижений медицины нового времени. Именно благодаря вакцинам, по данным ВОЗ, удается ежегодно предотвратить смерть 2−3 млн человек.

Как и любой медицинский препарат, вакцина может быть не абсолютно безопасной, однако польза от ее применения существенно перевешивает возможные риски.

Например, детские болезни, которые были очень распространены всего лишь поколение назад, становятся редкостью именно из-за вакцинации. А черная оспа, унесшая жизни сотен миллионов людей, полностью уничтожена.

Делать ли мне прививку?

Пока вакцинация против COVID-19 не является обязательной ни в одной стране мира, однако эксперты настоятельно рекомендуют сделать прививку большей части взрослого населения — за исключением тех, кому это может быть противопоказано по состоянию здоровья.

Это, как говорят специалисты, является единственным надежным способом покончить с пандемией. ВОЗ полагает, что от 65% до 70% людей должны иметь иммунитет, прежде чем прервется цепь передачи инфекции.

Подытоживая, можно сказать следующее: вакцинация миллиардов людей поможет остановить передачу вируса, вызывающего COVID-19, и достичь группового иммунитета.

А как только мы этого достигнем, мы сможем вернуться к нормальной жизни.

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