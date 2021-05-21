Что в нашей стране изменится с понедельника?

С понедельника, 24 мая, разрешаются массовые мероприятия на открытом воздухе с участием до 300 человек без «паспорта возможностей» и до 2000 — при его наличии.

А значит, большие мероприятия смогут проходить, если их участники привились, переболели коронавирусом или сдали тест.

Таким образом, культурная жизнь в столице скоро начнет оживать. С понедельника начинается Гастрономическая неделя Литвы. С 24 по 30 мая многие рестораны откроют свои двери для любителей блюд высокой кухни. А со следующего четверга, 27 мая, до субботы в столице будет проходить музыкальный фестиваль VILNIUS MAMA JAZZ.

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Напомним, с понедельника вступают в силу и другие послабления карантина. Торговые центры будут открыты и в выходные дни. Бары, кафе и рестораны смогут работать до 22 часов, однако внутрь им позволяется пускать посетителей только с «паспортом возможностей».

Разрешаются личные контакты двух домохозяйств в закрытом помещении, но не более 5 человек. На открытой территории – до 10 человек. В экскурсиях смогут принимать участие до 25 человек (не считая экскурсовода).

Уменьшается площадь на одного посетителя в сфере услуг (например, в салонах красоты и парикмахерских) – 10 вместо 20 кв. м на одного клиента. Разрешена работа бассейнов, но при условии, что они будут ограничивать количество клиентов до 50 и обеспечивать площадь 20 кв. м на одного человека. Если услуги предоставляют только посетителям с «паспортом возможностей», то количество людей не ограничивается.

Разрешена также деятельность детских летних лагерей, но в группах не более 15 человек.

Что же касается общего карантинного режима, то по этому поводу правительство привет решение на следующей неделе.

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С 24 мая начнет также действовать «паспорт возможностей». На сегодняшний день представители разных сфер бизнеса относятся к этому по-разному. Так, гостиницы приветствуют введение «паспорта возможностей». Они намерены пускать постояльцев с паспортом в СПА-зоны и организовывать для них шведский стол. Спортивные клубы пока не будут применять «паспорт возможностей» и станут работать с меньшим количеством клиентов. А большие аквапарки пока вообще не собираются открываться и будут оценивать обстановку.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.