Что важно знать о возвращении младших школьников в классы

В 45 муниципалитетах страны ученики начальной школы вернулись в свои классы. При этом школам следует соблюдать требования, установленные Руководством по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщило Министерство образования, науки и спорта.

При организации контактного или смешанного процесса обучения в начальных классах школ должны максимально ограничиваться контакты учащихся разных классов как во время занятий, так и после уроков.

* для учащихся одного класса занятия, для которых не требуются отдельные помещения, должны быть организованы в том же помещении. Если учеников обучают разные учителя, они должны приходить в класс, а не наоборот;

* если есть необходимость, могут корректироваться часы работы учебного заведения, начало и окончание уроков в разных классах, начало и продолжительность перерывов. Таким образом достигается цель – разделить потоки учащихся разных классов, когда они приходят в школу или покидают ее, используют общие помещения учебного заведения, отдыхают во время перемен, едят;

* если у школы есть такая возможность, разные классы должны пользоваться разными входами и выходами, следует предусмотреть различные маршруты движения к кабинетам, столовой, санузлам, раздевалкам;

* на территории школы, во дворе, должны быть определены территории, на которых смогут отдыхать во время переменок ученики разных классов;

* в группах продленного дня могут участвовать только ученики одного класса;

* во время перерывов, на которых школьники обедают, следует скорректировать время таким образом, чтобы обеспечить соблюдение принципа изоляции классов. Питание по принципу шведского стола, при котором питание приносят сами ученики, не должно организовываться.

В соответствии с установленными требованиями, в школах все лица старше 6 лет должны носить средства защиты, закрывающие нос и рот. Маски разрешается не носить детям, которые обучаются по программе начального образования, в то время, когда они находятся в образовательном учреждении и на его территории, а также лицам со спецпотребностями, которые по состоянию здоровья не могут носить маску или ее ношение может нанести вред состоянию здоровья человека.

Контактное, смешанное и гибридное обучение

Организовать начальное образование контактным или смешанным способом разрешено в тех самоуправлениях, где заболеваемость коронавирусом за последние 14 дней составляет менее 200 случаев на 100 тыс. жителей.

Режим смешанного обучения определен как способ обучения, сочетающий повседневные и удаленные способы обучения. То есть, часть обучения проходит дистанционно, а часть – в учебном заведении. Школа самостоятельно устанавливает порядок и объем, как будут сочетаться эти варианты. Например, обучение всех учащихся может проводиться на ежедневной основе, а дистанционное обучение применяться только в порядке исключения (к примеру, для учеников, которые не могут прийти в классы из-за болезни).

Другой пример – ученики занимаются в школе контактным способом. При этом те уроки, которые проводятся для нескольких классов, – например, уроки религии, которые посещают учащиеся из нескольких параллельных классов, – проводятся удаленно, чтобы обеспечить безопасность учащихся из-за эпидемии COVID-19. Возможны и другие варианты, и школа сама решает, каким образом они будут применяться.

При этом смешанный способ обучения не следует путать с гибридным. Гибридное обучение осуществляется тогда, когда часть школьников учится в классе, а другая часть одновременно участвует в занятиях удаленно.

Консультации для выпускников

По всей стране разрешается проводить контактные консультации для абитуриентов небольшими группами – до 5 человек:

* во время консультаций учащиеся и преподаватели должны находиться в защитных масках или респираторах;

* между лицами, участвующими в консультации, должно выдерживаться расстояние не менее 2 метров;

* консультации должны организовываться таким способом, чтобы избежать контакта учеников, которые находятся в разных группах.

Занятия по неформальному образованию

В самоуправлениях, где заболеваемость коронавирусом за последние 14 дней составляет менее 200 случаев на 100 тыс. жителей, разрешаются также очные занятия по неформальному образованию детей и взрослых на закрытых территориях. При этом в них могут принимать участие не более пятерых детей или взрослых. Кроме того, должно обеспечиваться 30 кв. м площади на одного человека. Во время занятий должны соблюдаться условия гигиены рук, проветривания помещений во время каждого перерыва, дезинфицирования поверхностей, к которым прикасаются чаще всего.

Все учащиеся и преподаватели, которые возвращаются в школы, приглашаются на профилактические тестирования.