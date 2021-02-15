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Что важно знать о выплатах по больничному по окончании каникул

Автор Анжелика Орлёнок 32
Что важно знать о выплатах по больничному по окончании каникул

Министерство социальной защиты и труда напоминает, в каких случаях родители могут получить выплаты по больничному листу при присмотре за здоровым ребенком. А также о том, что надо делать, чтобы эти выплаты по окончании школьных каникул производились и дальше.

Начались школьные каникулы. Обучение в этот период не осуществляется, а значит у родителей младшеклассников нет необходимости  помогать своим детям в учебе на удаленке. Как и раньше, в период школьных каникул оплата больничного по присмотру за здоровым ребенком не производится, однако справка о нетрудоспособности остается в силе.

Если одному из родителей справка о нетрудоспособности по присмотру за здоровым ребенком была выдана на длительный период – например, на 60 дней, – по окончании каникул она продлится до окончания намеченного срока справки, а выплаты будут производиться и дальше.

Если справка о нетрудоспособности по присмотру за здоровым ребенком была выдана на более короткий период и срок ее действия заканчивается во время школьных каникул, а после них снова возникает необходимость присматривать за здоровым ребенком, надо будет повторно обратиться к семейному врачу за справкой о нетрудоспособности.

Значительной части родителей справка выдавалась на 60 дней. Если по истечении этого периода дети не вернутся за школьные парты, а обучение будет продолжаться дистанционно, родители по поводу продления справки о нетрудоспособности должны будут повторно обратиться к семейному врачу.

Справки о нетрудоспособности могут быть выданы и задним числом, но не более чем за 5 рабочих дней. 

Когда во время карантина возникает необходимость присмотра за ребенком, который посещает детский сад, подготовительные или начальные классы, либо за ребенком со спецпотребностями, который занимается по программе общего или специального образования, работающим родителям, опекунам или бабушкам и дедушкам могут производиться выплаты по болезни. Такие выплаты при присмотре за здоровым ребенком составляют 65,94% от зарплаты “на бумаге”.

На данный момент действующая справка о нетрудоспособности по присмотру за членом семьи есть примерно у 20 тыс. человек, в то время как в первый карантин таких было 50-60 тысяч. Немалая часть родителей приспособилась к карантинным условиям. Кто-то сочетает удаленную работу с присмотром за ребенком, кто-то – пользуется возможностью отправить ребенка в детский сад.

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