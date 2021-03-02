Что важно знать о загрязнении воздуха и о радиационном фоне

Рядом с Литвой работает Островецкая атомная электростанция, и любой инцидент на станции может привести к увеличению загрязнения воздуха и радиационного фона. Где можно познакомиться с такого рода информацией? Почему стоит за ней следить?
Попробуем разобраться в этом с директором Департамента экспертиз о наблюдениях за облучением Центра радиационной безопасности Литвы Юлюсом Жилюкасом.
– Здравствуйте.
– Здравствуйте.
– Мой первый вопрос – о типах загрязнения воздуха, радиации и разнице во вреде организму человека.
– Ну, во-первых, в нормальных условиях загрязнения воздуха не должно быть никакого. Несмотря на то, что любые ядерные объекты небольшие количества всегда выбрасывают при нормальной эксплуатации. Но этот выброс никогда не имеет никакого влияния ни на загрязнение воздуха, ни на радиационный фон. Который, как правило, создается из космического излучения и излучения от натуральных радионуклидов, которые находятся в земле. То есть, в почве и в воде.
Но в случае ядерной аварии, и в зависимости от ее тяжести, в воздух выбрасывается большое количество радиоактивных веществ с разными радионуклидами. И так создается радиоактивное облако, миграция которого, или движение которого, уже зависит чисто от метеорологических условий. От направления ветра, его силы, как мешаются в атмосферном воздухе разные потоки. И таким образом это облако передвигается по территориям. И, как правило, оно передвигается через большие территории. Если смотреть на Литву и на рядом стоящую Белорусскую атомную электростанцию, то Литва – это самая близкая страна, на которую это облако может первое прийти. Но и, конечно, в этом облаке находится очень много разных радионуклидов, которые излучают ионизирующее излучение. И при этом излучении человек, находящийся в таком загрязненном воздухе, может получить внешнее излучение, то есть со стороны. И также если эти радионуклиды попадут человеку вовнутрь, то есть, с пищей, или при дыхании, в отдельных случаях – и через ранение, раны, человек получит внутреннее излучение. Так что в этом случае человек будет облучаться и снаружи, и внутри. Ну и, конечно, как правило, такое облако – оно может пройти через какую-то территорию, но после осадков, и через некоторое время, эти радиоактивные вещества могут осесть на землю, на разные поверхности. Такие, как растительность, разные строения и другие вещи, на которых могут просто осесть эти радиоактивные вещества, и таким образом получатся радиоактивно загрязненные все эти вещи.
– Мы напомним нашим радиослушателям, что на сайте rusradio.lt можно познакомиться с предыдущим нашим материалом, в котором мы подробно говорим, как себя вести в такой ситуации. Где можно – и нужно ли – следить за уровнем загрязнения воздуха? Ваш совет.
– Во-первых, может быть, не то что за загрязнением, но за мощностью дозы. То есть, за радиационным фоном. За радиационным фоном можно следить, и каждый человек может подключиться к сайту Центра радиационной безопасности. Это rsc.lt, и там есть рубрика “Радиационный фон в Литве”. Если вы ее включите, то вы увидите – там будут показаны 43 станции, которые оборудованы по всей территории Литвы, и, нажав на каждую из этих станций, вы можете увидеть, какая мощность дозы есть сегодня в этом месте.
– Я тогда подведу небольшой итог нашего разговора. Это был директор Департамента экспертиз о наблюдениях за облучением Центра радиационной безопасности Литвы Юлюс Жилюкас. Мы говорили о том, что такое радиационное загрязнение, которое может появиться из радиационного облака в случае большой аварии. И здесь главное – обратить внимание, за чем нужно следить. Первое – радиационный фон. Это сайт rsc.lt. Ну и, конечно, в случае такой аварии в первую очередь – попасть домой, закрыться в помещении, беречь свои дыхательные пути. Все это подробно можно найти на сайте rusradio.lt. Ну а всю информацию о любых чрезвычайных ситуациях можно найти на сайте LT72.lt.
Почему LT72?
LT72 создан с целью подготовки жителей Литвы к возможным чрезвычайным ситуациям (ЧС). Здесь можно узнать о том, как подготовиться к разного вида несчастиям, как вести себя, если оно произошло, где получить информацию во время ЧС и т.д.
В случае ЧС каждый должен быть готов позаботиться о себе и своих близких хотя бы на 72 часа, пока прибудет помощь со стороны.
Как вести себя в случае опасности?
Как вести себя во время массовых мероприятий?
- Отправляясь на массовое мероприятие, проходящее на арене, стадионе и т.п., прежде всего ознакомьтесь с внутренними правилами, осмотритесь вокруг, чтобы знать где расположены аварийные выходы.
- Не рекомендуется и / или запрещается брать с собой оружие, острые предметы, жидкости, зонты, палки, сумки или рюкзак. Если вы заметили подозрительные предметы, оставленные без присмотра – немедленно сообщите об этом сотруднику полиции или охраннику.
- Оденьтесь удобно. Не завязывайте галстук, шаль или платок, не надевайте каблуки.
- Во время массовых мероприятий опасно стоять рядом с полицейскими или охранниками, так как агрессивно настроенная толпа часто свою агрессию направляет на представителей спецслужб.
- Не приближайтесь к людям находящимся в состоянии наркотического или алкогольного опьянения – во время ЧС их поведение становится непрогнозируемым.
- Не стойте рядом со сценой или игровой площадкой – в случае пожара, массовых беспорядков или драки вам будет трудно от туда удалиться.
- В случае пожара, держитесь подальше от стеклянных перегородок и стендов. Во время давки вы можете быть придавлены к стене или перегородке и получить тяжелые травмы.
- Не рекомендуется идти против толпы. Если вы оказались в толпе, старайтесь не попасть в её центр. Не пытайтесь зацепиться за предметы, попадающиеся на пути.
- Не забудьте, что в толпе больше вероятности быть задавленным, чем упасть. Во время давки согните руки в локтях и прижмите их к груди. Это поможет вам облегчить дыхание и защитить себя (свою грудную клетку) от сдавливания.
Как вести себя в случае опасности социального характера?
ДЕПАРТАМЕНТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И СПАСЕНИЯ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
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Подготовка к экстремальным ситуациям в Литве
LT72 создан с целью подготовки жителей Литвы к возможным чрезвычайным ситуациям (ЧС). Здесь можно узнать о том, как подготовиться к разного вида несчастиям, как вести себя, если оно произошло, где получить информацию во время ЧС и т.д.
В случае ЧС каждый должен быть готов позаботиться о себе и своих близких хотя бы на 72 часа, пока прибудет помощь со стороны.
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