Что важно знать о загрязнении воздуха и о радиационном фоне

Рядом с Литвой работает Островецкая атомная электростанция, и любой инцидент на станции может привести к увеличению загрязнения воздуха и радиационного фона. Где можно познакомиться с такого рода информацией? Почему стоит за ней следить?

Попробуем разобраться в этом с директором Департамента экспертиз о наблюдениях за облучением Центра радиационной безопасности Литвы Юлюсом Жилюкасом.

– Здравствуйте.

– Здравствуйте.

– Мой первый вопрос – о типах загрязнения воздуха, радиации и разнице во вреде организму человека.

– Ну, во-первых, в нормальных условиях загрязнения воздуха не должно быть никакого. Несмотря на то, что любые ядерные объекты небольшие количества всегда выбрасывают при нормальной эксплуатации. Но этот выброс никогда не имеет никакого влияния ни на загрязнение воздуха, ни на радиационный фон. Который, как правило, создается из космического излучения и излучения от натуральных радионуклидов, которые находятся в земле. То есть, в почве и в воде.

Но в случае ядерной аварии, и в зависимости от ее тяжести, в воздух выбрасывается большое количество радиоактивных веществ с разными радионуклидами. И так создается радиоактивное облако, миграция которого, или движение которого, уже зависит чисто от метеорологических условий. От направления ветра, его силы, как мешаются в атмосферном воздухе разные потоки. И таким образом это облако передвигается по территориям. И, как правило, оно передвигается через большие территории. Если смотреть на Литву и на рядом стоящую Белорусскую атомную электростанцию, то Литва – это самая близкая страна, на которую это облако может первое прийти. Но и, конечно, в этом облаке находится очень много разных радионуклидов, которые излучают ионизирующее излучение. И при этом излучении человек, находящийся в таком загрязненном воздухе, может получить внешнее излучение, то есть со стороны. И также если эти радионуклиды попадут человеку вовнутрь, то есть, с пищей, или при дыхании, в отдельных случаях – и через ранение, раны, человек получит внутреннее излучение. Так что в этом случае человек будет облучаться и снаружи, и внутри. Ну и, конечно, как правило, такое облако – оно может пройти через какую-то территорию, но после осадков, и через некоторое время, эти радиоактивные вещества могут осесть на землю, на разные поверхности. Такие, как растительность, разные строения и другие вещи, на которых могут просто осесть эти радиоактивные вещества, и таким образом получатся радиоактивно загрязненные все эти вещи.

– Мы напомним нашим радиослушателям, что на сайте rusradio.lt можно познакомиться с предыдущим нашим материалом, в котором мы подробно говорим, как себя вести в такой ситуации. Где можно – и нужно ли – следить за уровнем загрязнения воздуха? Ваш совет.

– Во-первых, может быть, не то что за загрязнением, но за мощностью дозы. То есть, за радиационным фоном. За радиационным фоном можно следить, и каждый человек может подключиться к сайту Центра радиационной безопасности. Это rsc.lt, и там есть рубрика “Радиационный фон в Литве”. Если вы ее включите, то вы увидите – там будут показаны 43 станции, которые оборудованы по всей территории Литвы, и, нажав на каждую из этих станций, вы можете увидеть, какая мощность дозы есть сегодня в этом месте.

– Я тогда подведу небольшой итог нашего разговора. Это был директор Департамента экспертиз о наблюдениях за облучением Центра радиационной безопасности Литвы Юлюс Жилюкас. Мы говорили о том, что такое радиационное загрязнение, которое может появиться из радиационного облака в случае большой аварии. И здесь главное – обратить внимание, за чем нужно следить. Первое – радиационный фон. Это сайт rsc.lt. Ну и, конечно, в случае такой аварии в первую очередь – попасть домой, закрыться в помещении, беречь свои дыхательные пути. Все это подробно можно найти на сайте rusradio.lt. Ну а всю информацию о любых чрезвычайных ситуациях можно найти на сайте LT72.lt.